Neil Robertson zeigte gegen Thepchaiya Un-Nooh von Beginn an eine konzentrierte Leistung und holte sich die ersten beiden Frames jeweils mit einem Century Break. Auch danach blieb "The Thunder from Down Under" der dominante Spieler und stellte auf 3:0.

Un-Nooh, der im Viertelfinale noch einen 2:4-Rückstand gegen den viermaligen Weltmeister John Higgins in einen 5:4-Erfolg drehte, schnappte sich im Anschluss mit einer 66 seinen ersten Frame. Doch eine erneute Aufholjagd sollte dem Thailänder nicht glücken.

Denn Robertson übernahm sofort wieder das Kommando und erhöhte mit einer 87 auf 4:1. Mit einem weiteren Century Break zum 5:1 machte der Weltmeister von 2010 den Halbfinaleinzug perfekt. Die 115 war sein drittes Break von über 100 Punkten in dieser Partie und zugleich sein höchstes Century Break an diesem Tag.

Carter folgt Robertson ins Halbfinale

Im Halbfinale bekommt es Robertson mit Ali Carter zutun. Der "Captain" knüpft in Dornbirn weiter an seine gute Form vom Masters an, wo er sich erst im Finale Stuart Bingham knapp mit 8:10 geschlagen gegen musste. Der erst 25-jährigen Scott Donaldson hatte beim 5:1-Sieg des Briten klar das Nachsehen.

Carter dominierte die Anfangsphase nach Belieben und führte schnell mit 3:0. Dabei gelangen dem 40-Jährigen fünf Breaks von 50 oder mehr Punkten. Donaldson holte sich dann einen umkämpften vierten Frame mit einem Break von 58 Punkten.

Flog gegen Scott Donaldson ins Halbfinale von Dornbirn: Ali CarterGetty Images

Doch das sollte nur ein kurzes Aufbäumen des Schotten sein. Carter schnappte sich die nächsten beiden Durchgänge und spielte im sechsten Frame ein weiteres Break von über 50 Punkten. Letztendlich ein souveräner Sieg für den "Captain", der im Halbfinale gegen Robertson dennoch als Außenseiter ins Match geht.

In den weiteren Viertelfinalduellen stehen sich am Abend Barry Hawkins und Zhou Yuelong sowie Gary Wilson und Marco Fu gegenüber.

