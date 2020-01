Trump trifft nun im Viertelfinale auf Michael Georgiou. Der Zypriote setzte sich gegen Akani Songsermsawad mit 5:3.

In einem Duell zweier großer Namen der Snooker-Welt, setzte sich Graeme Dott mit 5:2 gegen Mark Williams durch. Der Schotte drehte dabei einen 1:2-Rückstand und holte sich vier Frames in Folge. Williams fand nie wiklich ins Spiel und verlor am Ende völlig verdient.

In der Runde der letzten Acht wird Dott auf Matthew Selt treffen. Der Engländer setzte sich gegen Routinier Nigel Bond mit 5:2 durch. Selt zeigte mehrere hohe Breaks und spielte gleich im ersten Frame eine 108.

Robertson weiter in bestechender Form

Neil Robertson ist derweil souverän in die zweite Runde eingezogen. Der European-Masters-Champion setzte sich gegen Ian Burns mit 5:1 durch und bekommt es als nächstes mit Mitchell Mann zutun. Der Engländer bezwang in einem engen Duell den Schweizer Alexander Ursenbacher in Runde eins mit 5:4. John Higgins und Ding Junhui mussten überraschend die Segel streichen.

Higgins unterlag, trotz zweier hochklassiger Century Breaks von 138 und 134 Punkten, Robbie Williams mit 4:5. Auch Ding verlor den Decider in seinem Match gegen Scott Donaldson und gab dabei eine 4:2-Führung noch aus der Hand.

Donaldson trifft in der zweiten Runde im Berliner Tempodrom auf Shaun Murphy. Der Weltmeister von 2005 bezwang Tom Ford souverän mit 5:1. Higgins-Bezwinger Williams bekommt es als nächstes mit Elliot Slessor zutun, der sich etwas überraschend mit 5:3 gegen Robert Milkins durchsetzte.

Wilson mit zwei Centuries in Runde zwei

Gary Wilson ließ Jak Jones beim 5:1 keine Chance. Der WM- und European-Masters-Halbfinalist zeigte eine überzeugende Leistung. Wilson spielte viele hohe Breaks – darunter zwei Centuries von 134 und 108 Punkten.

In Runde zwei wird Wilson auf den Chinesen Zhao Xintong treffen. Der 22-Jährige gewann gegen Anthony McGill mit 5:2.

