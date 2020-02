Neil Robertson startete mit einem 133er Break ganz stark in sein Viertelfinale gegen Slessor. Auch im zweiten Frame gelang ihm ein Century Break. Im fünften Frame erspielte er 69 Punkte und sorgte somit für den "Whitewash".

Auch Judd Trump gelangen in seinem Viertelfinale zwei Century Breaks. Den zweiten Frame musste er aber an Georgiou abgegeben, weil der Zypriote mit einem 112er Break glänzte. Diese Leistung konnte er im Laufe der Partie aber nicht wiederholen und so sicherte sich der amtierende Weltmeister Trump mit einem Break von 122 Punkten den Sieg.

Murphy hat ein bisschen mehr Mühe

Shaun Murphy konnte sein Match gegen den Chinesen Zhao Xintong nicht ganz so deutlich gestalten. Der Weltmeister von 2005 zog mit einem 5:3 in die Vorschlussrunde ein. Sein höchstes Break spielte er im achten Frame, in dem er mit einem 127er Break den Halbfinal-Einzug perfekt machte.

Der vierte Mann im Halbfinale ist Graeme Dott. Der Schotte setzte sich mit 5:2 gegen Matthew Selt durch. Ein Break von 121 Punkten im sechsten Frame brachte Dott die 4:2-Führung, die er mit einer 61 im siebten Frame in einen Sieg verwandelte.

Im Halbfinale am Samstag treffen somit vier Weltmeister aufeinander. Am Nachmittag ab 14 Uhr kommt es zunächst zum Duell zwischen dem amtierenden Weltmeister Judd Trump und dem 2006er-Champion Graeme Dott. Ab 20 Uhr steigt dann das Match zwischen Shaun Murphy und Neil Robertson (beide Spiele live im TV auf Eurosport 1 und im Eurosport Player).

So lief die zweite Runde am Freitagnachmittag

Bereits in der zweiten Runde am Nachmittag hatten sich Neil Robertson und Shaun Murphy keine Blöße gegeben. European-Masters-Champion Robertson verpasste Mitchell Mann beim 5:0 einen "Whitewash". Auch Shaun Murphy spielte groß auf und setzte sich souverän mit 5:2 gegen Scott Donaldson durch. Gary Wilson schied dagegen überraschend gegen den 22-jährigen Zhao Xintong aus.

Der Australier Robertson hatte das Duell mit Mann vom Anfang an voll im Griff. Der Weltmeister von 2010 startete mit einem 80er-Break und schnappte sich Frame eins. Auch danach konnte Mann Robertson nicht bremsen. Der 37-jährige Australier dominierte das Match nach Belieben, spielte eine 87 in Frame vier und machte das Match mit einer 55 zu.

Noch besser in Runde zwei startete Murphy. "The Magician" spielte direkt zu Beginn ein Century Break von 129 Punkten. Zwar sicherte sich Donaldson den zweiten Frame, konnte im Anschluss aber nicht mehr mit Murphy mithalten. Der Engländer gewann drei Frames in Folge, spielte unter anderem eine 86, und stellte auf 4:1. Donaldson antwortete noch einmal mit einem 98er-Break. Doch kurze Zeit später machte Murphy den Sack zu.

Video - Ganz viel Nachlauf: Trump mit perfektem Stellungsspiel 00:22

Wilson unterliegt Zhao überraschend

Überraschend deutlich unterlag WM-Halbfinalist Gary Wilson Zhao Xintong mit 1:5. Wilson fand schlecht ins Spiel und lag schnell 0:3 zurück. Frame vier holte sich der Engländer zwar, verlor aber anschließend einen engen fünften Frame. Das sollte auch die Vorentscheidung in dieser Begegnung sein, die Zhao mit einer 91 ins Ziel brachte.

Im engsten Duell des Tages besiegte Elliot Slessor Robbie Williams mit 5:3. Die beiden Kontrahenten duellierten sich bis zum Midsession Interval auf Augenhöhe. Slessor schnappte sich nach der Pause den fünften Durchgang zum 3:2, doch Williams glich mit einem Century von 122 Punkten aus. Slessor aber hatte das bessere Finish und beendete das Match nach einer 97 mit einem Century von 130 Zählern.

