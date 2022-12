"Natürlich müssen wir das Ende der Ermittlungen abwarten, um zu sehen, was passiert ist. Wenn ich Bingtao spielen gesehen habe, hat er immer 100 Prozent gegeben", erinnerte White an die Unschuldsvermutung, die für jeden gilt, der nicht verurteilt ist.

Trotzdem müsse aus Sicht des Snooker-Profis das große Ganze an der Wurzel mit aller Härte bekämpft werden. "Das (die Spielmanipulation, Anm. d. Red.) muss aus dem Spiel verschwinden, es muss weg. In jedem Sport darf es keine krummen Geschäfte geben, das muss ausgemerzt werden, und ich bin sicher, das wird es auch."

Snooker-Kollege Neal Foulds reagierte ähnlich erschüttert wie White. "Das ist eine schreckliche Nachricht", sagte der ehemalige Weltranglistenerste. "Das Ethos des Sports ist, dass man zuschaut und nicht weiß, wer gewinnen wird", mahnte der Engländer, den Skandal mit kompletter Überzeugung aufzuklären.

Dabei nahm er den Beschuldigten Bingtao ein wenig in Schutz: "Ich muss sagen, dass ich Yan Bingtao während seiner gesamten Karriere beobachtet habe und er am Tisch immer alles gegeben hat. Ich bin also sehr schockiert."

