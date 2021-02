31/01/2021 AM 20:34

Endet ein Frame unentschieden, wird der Sieger in einem Blue-Ball-Shootout ermittelt. Abwechselnd wird der blaue Ball vom Spot gelocht, bis ein Spieler einen Treffer mehr hat als der andere; der Spielball muss dabei aus dem D gespielt werden.

Wer den Frame beginnt, wird mit einem Bandenentscheid ermittelt. Dabei spielen beide Akteure einen Spielball aus dem Baulkbereich auf die gegenüber liegende Kopfbande. Wessen Ball am Ende näher an der Fußbande liegen bleibt entscheidet, wer den Frame beginnt.

Gespielt wird mit Zeitlimit: In den ersten fünf Minuten haben die Spieler 15 Sekunden pro Stoß, danach zehn Sekunden. Die Zeit beginnt zu laufen, wenn die Bälle zur Ruhe gekommen sind. Spielt ein Spieler seinen Stoß nicht in der vorgegebenen Zeit, ist das ein Zeitfoul. Das wird mit fünf Punkten bestraft oder dem Wert des zu spielenden Balles (je nachdem was höher ist).