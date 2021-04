Publiziert 23/04/2021 Am 11:21 GMT | Update 23/04/2021 Am 11:40 GMT

In der zweiten Session übernahm der letztjährige WM-Halbfinalist aus Schottland sofort das Kommando. Mit einer 71 sicherte er sich den neunten Frame, in dem O'Sullivan Nach der ersten Session stand es zwischen Ronnie O'Sullivan und Anthony McGill 4:4 kopierte und den Spielball über die Fußbande nahe an die Roten legte.

Danach stürmte McGill mit Breaks von 126 und 89 Punkten auf 8:4 davon. Damit holte sich der 30-Jährige also sieben Frames in Folge. O'Sullivan, der insgesamt nur 34 Punkte in den ersten vier Durchgängen der zweiten Session machte, tat die anschließende Pause sichtlich gut. Der Titelverteidiger kam mit einer 92 zurück aus dem Interval und verkürzte seinen Rückstand.

Doch McGill blieb weiterhin gnadenlos, spielte grandioses Snooker und nutzte alle Chancen, die O'Sullivan ihm bot. Der "Glasgow Gladiator" zog mit Breaks von 105 und 56 Punkten auf 10:5 davon. Dank einer 69 im 16. Frame hielt O'Sullivan seine Chancen auf das Erreichen des Viertelfinals noch am Leben.

