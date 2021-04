Publiziert 30/04/2021 Am 12:09 GMT | Update 30/04/2021 Am 12:15 GMT

Mark Selby legte im ersten Frame der zweiten Session eine 52 vor, verstellte sich dann allerdings auf eine Farbe und verschoss prompt eine lange Blaue. So fing Stuart Bingham ihn mit einer 62 noch auf Schwarz ab. Doch Selby schaffte mit mehreren kleineren Breaks den sofortigen Ausgleich.

Mit einer 83 ging Bingham abermals in Führung. Wieder hatte Selby die passende Antwort parat und stellte zum Interval auf 6:6. Bis dahin war das Duell auf Augenhöhe.

Nach der Pause fand Selby sofort zu seinem Spiel. Mit zwei superstarken Century Breaks von jeweils 134 Punkten – zweimal eine Total Clearance – zog der 37-Jährige auf 8:6 davon. Doch Bingham zeigte sich davon unbeeindruckt und verkürzte seinerseits mit einem Century von 127 Punkten.

Snooker-WM "Plan X": Williams präsentiert neue Anstoß-Variante GESTERN AM 14:55

Im letzten Frame der Session war zunächst Selby auf Kurs, verschoss aber nach 44 Punkten eine Rote auf die Mitte. So kam Bingham noch mal an den Tisch und hatte die Chance auf den Ausgleich. Nach 51 Punkten scheiterte der 44-Jährige allerdings an der letzten Roten, Selby räumte den Tisch bis Pink ab und stellte auf 9:7.

So geht Bingham am Abend mit einem knappen Rückstand in die dritte Session, die ab 20 Uhr live im TV bei Eurosport 1 sowie bei Eurosport auf Joyn zu sehen ist.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Trump verpasst zweiten WM-Titel: "Hatte irgendwie aufgegeben"

Ein Zauberstoß: Bingham glänzt mit unglaublicher Kombination

Snooker-WM Bei WM-Titel: Wilson gibt Nackt-Versprechen ab 28/04/2021 AM 05:47