Publiziert 30/04/2021 Am 16:08 GMT

Foulds sprach Wilson auf seinen Drink an und wollte wissen, was die grüne Substanz in jenem ist. Daraufhin lieferte der "Warrior" die Hulk-Erklärung.

"Wir versuchen nur diese zusätzlichen fünf Prozent zu optimieren. Mein Bruder und ich versuchen einfach, so gut wie möglich zu essen und zu trinken. Und dieser Drink gibt mir gegen Ende des Spiels einfach einen kleinen Schub", führte Wilson aus.

Snooker-WM Enges Duell im ersten Halbfinale: Selby erspielt sich knappe Führung VOR 5 STUNDEN

Mit diesen starken Schlussspurts stürmte er jeweils von zuvor ausgeglichenen Spielständen zum Sieg. Auch gegen Shaun Murphy im Halbfinale kam der grüne Saft bereits zum Einsatz. Dieser besteht im Übrigen aus Guave und Kokosmilch.

Der "Hulk-Saft" von Kyren Wilson bei der Snooker-WM 2021 Fotocredit: Getty Images

Extra Time - Der Eurosport-Podcast:

Acht Versuche, achtmal knapp vorbei: Wilson gibt 53 Foulpunkte her

Snooker-WM Trump verpasst zweiten WM-Titel: "Hatte irgendwie aufgegeben" GESTERN AM 13:18