Nach 18 Frames hatte es 9:9 gestanden - der Decider musste her. Am Ende behielt der Gewinner des Snooker Shoot-Out aus dem Februar trotz Rückstandes die Nerven - und Oberhand - und qualifizierte sich für die erste Runde der Weltmeisterschaft in England.

Clarke lag gegen den Weltmeister von 2006 zwischenzeitlich 8:4 in Führung. Doch dann machte es Dott mit vier gewonnenen Frames in Folge noch einmal spannend, ehe der 27 Jahre alte Clarke das Match mit dem unglaublichen Treble gegen einen sichtlich frustrierten Dott entschied.

Für den deutlichsten Sieg am zweiten Tag der vierten Qualifikationsrunde sorgte David Gilbert. Der 40 Jahre alte Engländer bezwang seinen zehn Jahre älteren Landsmann Anthony Hamilton 10:3.

Gilbert hoffte nach dem Match allerdings nicht auf einen der großen Gegner: "Ich höre, dass alle Spieler gegen Ronnie O'Sullivan oder Judd Trump spielen wollen. Ich will Ronnie aus dem Weg gehen, ich will Judd aus dem Weg gehen, auch Mark Selby und Neil Robertson. Sie sind die großen Vier."

Stevens und Carter mit Achterbahnfahrt

Matthew Stevens qualifizierte sich derweil trotz eines desolaten Startes gegen Ali Carter in einer packenden Achterbahnfahrt. Carter gewann die ersten vier Frames allesamt, ehe Stevens das Ruder herumriss, sechs der nächsten sieben Frames gewann und die Führung übernahm.

Der Engländer drehte das Match allerdings erneut und stellte nach drei gewonnenen Frames in Folge auf 8:6, ehe Stevens sich vier Frames in Serie holte das Duell gewann.

Zudem schafften Ashley Hugill, Chris Wakelin, Noppon Saengkham, Liam Highfield und Jackson Page die Qualifikation für die erste WM-Runde - die Runde der letzten 32.

Schon am Vortag hatten sich unter anderem Ding Junui und Stephen Maguire für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Die erste Runde der WM in Sheffield startet am 16. April. Das Finale Crucible Theatre findet am 2. Mai statt.

