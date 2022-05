Dabei stellte er die Bedeutung heraus, die der Weltranglistenerste für seine Entwicklung hatte. "Er war immer so gut zu mir in seiner Karriere. Er hat mit mir trainiert als ich jung war, um Dinge von ihm zu lernen", dankte Trump seinem Kontrahenten nach dem Endspiel. Schon vor dem Finale hatte er im Interview mit Eurosport gesagt: "Er war immer ein Vorbild. Ich habe zu ihm aufgeschaut. Ich wollte immer so spielen wie er. Das war immer mein Traum."

Auch Trump adelte den Mann aus Wordsley nach Duell in Sheffield nun: "Er wird als der beste Spieler aller Zeiten in die Geschichte eingehen." In den Augen des 32-Jährigen setzte sich O'Sullivan auch in diesem Jahr hochverdient durch. "Er war mit Abstand der beste Spieler in diesem Turnier", sagte Trump im Interview nach dem Match.

Auf dem Weg ins Endspiel bei der Snooker-WM hatte der Weltranglistenerste David Gilbert, Mark Allen, Stephen Maguire und im "Klassiker" auch Higgins ausgeschaltet. O'Sullivan selbst bezeichnete den siebten Titel als "bestes Ergebnis" seiner Karriere - und das trotz seiner 46 Jahre. Schon vor 21 Jahren feierte "The Rocket" seinen ersten Titel im Crucible Theatre.

"Er wird immer besser", huldigte Trump nach dem Finale und lobte vor allen Dingen die Konstanz seines Landsmanns: "Seine Entschlossenheit und seine Hingabe kann man am Tisch sehen. Er hat kaum einen Ball verfehlt in den 31 Frames." Entsprechend dominant trat O'Sullivan von Beginn des Finals an auf. Nach zwei Sessions führte er bereits komfortabel 12:5

Erst in der dritten Session am Montag taute Trump auf, verkürzte nach einer starken Vorstellung auf 11:14 und ließ noch einmal Spannung aufkommen. "Ich bin einfach froh, dass ich heute Nachmittag so etwas wie ein Match daraus machen konnte", sagte der Weltmeister von 2019 im Crucible Theatre lachend, der trotz der drohenden Niederlage Spaß versprühte.

"Es war eine reine Freude für mich hier zu spielen, alles zu geben. Ich habe nur versucht, mit einem Lächeln auf den Lippen zu spielen. Ich genieße meinen Snooker wieder", verriet Trump am Montagabend unter tosendem Applaus der Zuschauer in Sheffield und hatte auch noch eine Botschaft an die Fans in England. Denn: Vor der Weltmeisterschaft hatte der 32-Jährige vorgeschlagen, die WM in Zukunft an einem anderen Ort auszutragen.

Doch nach dem Endspiel änderte Trump seine Meinung über das legendäre Theater, das der Snooker-WM seit 1977 als Austragungsort dient: "Ich denke, ich hatte Unrecht, als ich gesagt habe, das Finale müsste vom Crucible weg. Es sollte definitiv hier bleiben."

