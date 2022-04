Williams steht im Crucible Theatre zum insgesamt siebten Mal in der Vorschlussrunde. Mit 47 Jahren ist er zudem der älteste Halbfinalist seit Ray Reardon im Jahr 1985.

Williams, der nach der ersten Session bereits 6:2 geführt hatte, hatten am Dienstagabend noch die Nerven versagt. Yan Bingtao konnte zum 8:8 ausgleichen und erwischte auch am Mittwoch den besseren Start. Der Chinese zog auf 10:8 und später auf 11:10 davon, doch Williams hatte hinten raus den längeren Atem.

Mit Breaks von 69, 66 und 78 Punkten gewann der Waliser drei Frames in Folge zum 13:11 und machte so den Einzug in die Runde der letzten Vier klar.

Im zweiten Halbfinale wartet Ronnie O'Sullivan ebenfalls noch auf seinen Gegner. Der Engländer trifft am Donnerstag (live bei Eurosport und Eurosport auf Joyn!) auf den Sieger der Partie zwischen Jack Lisowski und John Higgins ( zum Livescoring ).

Beim 13:5 im Viertelfinale ließ der Engländer Stephen Maguire nur wenig Chancen und stellte mit seiner insgesamt 13. Halbfinal-Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft einen neuen Rekord auf.

