Mit dem Grand Prix von Kroatien steht das erste Rennen der Speedway-Saison 2022 auf dem Programm. Am 30. April versuchen sich die 16 Fahrer des Hauptfeldes in Goričan (Donji Kraljevec) eine möglichst gute Ausgangsposition für die restliche Saison zu verschaffen.

Das Qualifying startet am Samstag um 13:00 Uhr MESZ. Wer sich im Qualifikationstraining durchsetzt, sichert sich das Erstwahlrecht bei der Vergabe der Startnummern.

Wenige Stunden später steht schließlich das Rennen auf dem Programm. Am Samstag um 19:00 Uhr MESZ geht es im GP von Kroatien um die ersten Punkte in dieser Saison. Aufgrund des Ausschlusses von Weltmeister Artem Laguta, sowie des Drittplatzierten, Emil Sayfutdinov, gehen Vizeweltmeister Bartosz Zmarzlik und Fredrik Lindgren als einer der Favoriten ins neue Jahr.

Laguta und Sayfutdinov wurden wegen der Sanktionen gegen russische Fahrer vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Hier gibt es alle Informationen zum Grand Prix von Kroatien in Goričan.

FIM Speedway: GP von Kroatien heute live

Eurosport überträgt den kompletten Grand Prix in Donji Kraljevec live - alle Sessions gibt es live bei Eurosport mit JoynPLUS+!

Im TV wird Eurosport dann das Rennen in Deutschland am 4. Juni auf der Bergring Arena in Teterow übertragen.

Kommentator ist Norbert Ockenga. Als Experte hat er am Mikrofon den einzigen deutschen Speedway-GP-Sieger Martin Smolinski an seiner Seite, der die Saison wegen seiner anstehenden Hüftoperation beenden musste, bevor sie richtig begann.

FIM Speedway: GP in Goričan heute live im Livestream

Das Qualifying und Rennen in Kroatien gibt es im Livestream im Eurosport Player und bei Eurosport mit JoynPLUS+!

FIM Speedway: GP von Kroatien bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet am 30. April ausführlich vom Saisonauftakt in Kroatien. Auf Eurosport.de gibt es alle News und Informationen zum Grand Prix in Donji Kraljevec sowie zahlreiche Highlight-Videos.

Tony Rickardsson sieht die Rollen im Vorfeld der neuen Speedway-Saison klar verteilt. Vizeweltmeister Bartosz Zmarzlik wird angesichts der fehlenden Konkurrenz aus Russland den Ton angeben, dahinter geht es im Kampf um die Top 3 hoch her. Im exklusiven Interview mit Eurosport verrät der sechsmalige Weltmeister zudem, wie die Wildcards das Hauptfeld aufmischen könnten. | Zum Interview

Robert Lambert hat unlängst seine Qualitäten als er Teil von Großbritanniens siegreichem Speedway of Nations-Team 2021 unter Beweis gestellt. Der 24-Jährige möchte das Momentum in den Speedway-Grand-Prix 2022 mitnehmen und die Favoriten der Meisterschaft aufmischen. | Zum Interview

