Alexander Zverev steht nach seiner Teilnahme an der Adria Tour in der Kritik

Aus der von Novak Djokovic initiierten Adria Tour wurde ein Desaster: Mindestens vier Tennisprofis wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet, darunter auch Djokovic selbst. Nun stehen die Teilnehmer der Adria-Tour noch heftiger als zuvor in der Kritik. Auch Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev kommt nicht gut weg. Ex-Profi Nicolas Kiefer zweifelt bei manchen gar am "gesunden Menschenverstand".

Alexander Zverev ist abgetaucht.

Nach der eiligen Abreise von der skandalumwitterten Adria-Tour war von Deutschlands Nummer eins nichts mehr zu vernehmen, auch sein sonst so strapazierter Instagram-Kanal ruht.

Zverev befindet sich in häuslicher Isolation - und muss verfolgen, dass auch die Kritik an seinem Verhalten wächst.

Ex-Profi Nicolas Kiefer richtete am Donnerstag ziemlich deutliche Worte an Zverev und dessen Kumpel Dominic Thiem. "Man muss sich schon an den Kopf fassen und sich fragen, was sich ein Zverev, ein Thiem und noch viele andere Spieler bei solch einem Auftritt gedacht haben", sagte Kiefer dem Nachrichtenportal "t-online".

Adria Tour wurde zum Desaster

Der 42-Jährige reiht sich damit in die Schar der Beobachter ein, die offen ihr Unverständnis über das Treiben während der Showserie zum Ausdruck bringen. Umarmungen, Partys mit nacktem Oberkörper, Veranstaltungen mit Kindern - all das wirkt wie ein großes Desaster angesichts vierer nun coronainfizierter Profis nach den Events in Belgrad und Zadar/Kroatien.

Der serbische Profi Victor Troicki sei "ja sogar mit seiner schwangeren Frau angereist", ergänzte Kiefer: "Mit gesundem Menschenverstand hätte man das doch nicht gemacht." Bei Troicki und dessen Frau war das Coronavirus festgestellt worden. Gleiches galt für den Mitveranstalters und Weltranglistenersten Novak Djokovic, der stärksten ins Kreuzfeuer geriet.

Kiefer wundert sich über die Zusagen von Zverev und Thiem

Kiefer wundert sich aber auch, dass Zverev und Thiem überhaupt ihre Zusage gegeben haben. Sie seien ja eigentlich gut beraten. "Wenn die beiden Top-Ten-Spieler dann aber so naiv sind und doch teilnehmen, muss man wirklich einmal hinterfragen, ob die noch was anderes als Tennisbälle im Kopf haben", sagte der frühere Weltranglistenvierte.

Thiems Manager Herwig Straka ärgert der Eindruck und vor allem der Verlauf der Veranstaltung. Er habe im Vorhinein darauf bestanden, klare Covid-19-Richtlinien zu erhalten, sagte er der Zeitung "Der Standard". "Da ist dringestanden, dass maximal 1000 Zuschauer kommen dürfen, Social Distancing wurde garantiert. Nur unter diesen Voraussetzungen habe ich Dominic freigegeben", sagte Straka.

Thiem-Manager: "Da geht es um Freundschaften"

Die Spieler seien "Djokovic zuliebe" hingefahren. "Er hat sie selbst dauernd angerufen", sagte Straka: "Das war außerhalb der Kontrolle von einem Manager, da geht es um Beziehungen und Freundschaften unter den Spielern. Ruft ein Roger Federer oder Rafael Nadal an, kommt man eben."

Zverev hatte im Zuge der Abreise aus Zadar um Entschuldigung gebeten, er begab sich trotz eines negativen Tests in häusliche Isolation. Sein nächster Programmpunkt ist ein stark besetztes Turnier in Berlin ab dem 13. Juli, bei dem es anders zugehen wird als auf der Adria-Tour. Zuvor hat er sicher auch Zeit zum Reflektieren.

