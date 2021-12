Im Herbst dieses Jahr sickerte so langsam durch, dass Zverev und die etwa acht Jahre ältere Thomalla ein Paar sind.

An der erhöhten Aufmerksamkeit durch die (Boulevard-) Medien stört sich der Tennis-Star nicht.

"Natürlich wird über uns sehr viel berichtet, weil ich die Nummer drei der Welt bin und sie in Deutschland eine der bekanntesten Prominenten ist. Aber wir haben ein relativ ruhiges Leben zusammen", so Zverev. "Sie gibt mir eine extreme Ruhe. Sophia ist selbstbewusst als Mensch und weiß, was sie will. Sie hat auch ihr eigenes Ding am Laufen und extrem viele Jobs."

Diese Konstellation passe hervorragend.

Zverev schwärmt von Thomalla: "Sie weiß, was sie will"

"Sie versteht, dass ich acht Stunden am Tag trainiere und ich nicht jeden Abend ins Restaurant gehe. Das ist eine riesengroße Hilfe für mich. Sie ist älter als ich, hat schon einiges im Leben erlebt und versteht genau, was ich brauche, um noch besser zu werden", berichtete der Weltranglistendritte im Eurosport-Podcast.

Becker konnte es sich indes nicht verkneifen, nach einer möglichen Hochzeit und einer Einladung zu derselben zu fragen. "Gib mir da bitte noch ein bisschen Zeit", entgegnete Zverev, woraufhin der bereits zweimal verheiratete Becker mit einem Augenzwinkern nachschob: "Vielleicht aus meinem Munde: Lass dir viel Zeit!"

