Im Viertelfinale trifft der Kölner am Freitag auf den Italiener Fabio Fognini, der den Slowenen Aljaz Bedene in zwei Sätzen besiegte. Otte ist als einziger deutscher Spieler in Belgrad am Start.

Bei der mit 597.900 Euro dotierten Veranstaltung trifft Djokovic im Halbfinale nun auf den Sieger der Begegnung zwischen Karen Khachanov und Thiago Monteiro.

Auch eine Runde zuvor setzte sich Djokovic erst nach einem echten Kraftakt durch: Im Achtelfinale hatte er für seinen Dreisatzsieg gegen Laslo Djere (Serbien) 3:21 Stunden benötigt.

Das Sandplatzturnier in Belgrad konnte Djokovic bislang dreimal gewinnen. 2009, 2011 und 2021 sicherte sich der 20-fache Grand-Slam-Sieger den Titel in seiner Heimatstadt.

