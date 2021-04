Publiziert 06/04/2021 Am 12:05 GMT

In der vergangenen Woche war die deutsche Nummer zwei beim Hartplatz-Masters in Miami in der dritten Runde gescheitert.

Im Achtelfinale trifft Jan-Lennard Struff, der in Cagliari an Position fünf gesetzt ist, auf einen der beiden Qualifikanten Marc-Andrea Hüsler (Schweiz) oder Liam Broady (Großbritannien).

Im Achtelfinale trifft der Karlsruher auf Marco Cecchinato oder Thomas Fabbiano (beide Italien).

(SID)

