Für Fritz, der in diesem Jahr bereits zwei Titel auf der ATP-Tour ergatterte, geht es in der dritten Runde gegen Andrey Rublev aus Russland. Rublev setzte sich gegen den Italiener Fabio Fognini 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:2 durch.

Der Australier Kyrgios zeigte sich in den letzten Wochen in bestechender Form. Nach seinem Einzug in das Finale von Wimbledon bestätigte der 27-Jährige seine Verfassung mit seinem ersten ATP-Titel seit drei Jahren.

Bei den US Open (ab 29. August live bei Eurosport und discovery+ ) steht für Kyrgios und Co. das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres an.

