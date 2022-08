Comeback, kurze Eingewöhnungsphase und dann wieder Tennis auf höchstem Niveau - so in etwa sollte die Rückkehr von Rafael Nadal in dieser Woche ablaufen. Von außen betrachtet. Tatsächlich aber ist die Situation wesentlich kniffliger, wie der 36-Jährige in Cincinnati erläuterte.

"Es wird die erste Woche nach einer ganzen Weile und Bauchmuskelzerrungen und Risse sind immer gefährlich", mahnte Nadal. Er habe daher bereits das Masters in der Vorwoche in Montreal ausgelassen. "Ich habe auch zuhause nicht viel gespielt, vor allem keine Matches, nicht einmal einen Satz. Es beschränkte sich aufs Training", so der Rekord-Grand-Slam-Champion.

Bei aller Zurückhaltung ist sich der Spanier aber im Klaren darüber, dass er in Cincinnati sogar schon Daniil Medvedev als Nummer eins der Weltrangliste ablösen kann. Was es dafür braucht? Den Titel und ein gleichzeitiges Scheitern von Medvedev noch vor dem Viertelfinale.

Gedanklich beschäftige er sich aber nicht mit der Möglichkeit, erstmals seit Januar 2020 wieder die Führung im Ranking zu übernehmen. "Die Nummer eins zu sein, ist schön, aber das Wichtigste ist, gesund zu bleiben", stellte Nadal klar.

Nadal: Kein Raubbau am eigenen Körper mehr

Dieser Vorgabe folgte der Sandplatzkönig nicht immer. Bei den French Open im Mai hatte er infolge seiner Erkrankung am Müller-Weiß-Syndrom massive Schmerzen im Fußgelenk und ließ sich beim Titelgewinn für jedes einzelne Match fitspritzen.

Diesen Raubbau am eigenen Körper wolle er keinesfalls fortsetzen, räumte Nadal später ein. "So etwas kann man einmal machen, aber das ist nicht die Philosophie, der ich folge."

Nadal exklusiv: "Ich hatte kein Gefühl im Fuß. Nur so konnte ich spielen"

Schon knapp vier Wochen später in Wimbledon handelte der Routinier danach. Vor dem Halbfinale gegen Nick Kyrgios stieg er aus dem Turnier aus. "Es hat sich bestätigt, dass ich einen Riss im Bauchmuskel habe. Die Verletzung würde sich verschlimmern, wenn ich jetzt weiterspiele", erläuterte Nadal. Stattdessen nahm sich der Mallorquiner eine Auszeit von exakt sechs Wochen.

Respekt vor Masters-Comeback: "Level von Beginn an hoch"

Nun ist er zurück.

Mit gedämpften Erwartungen, wie er sagt. "Ein Comeback bei einem Masters ist immer schwer, denn das Level der Gegner ist von Beginn an sehr hoch", so Nadal. Heiß in Cincinnati: Zum Auftakt wartet der Sieger der Partie zwischen Lorenzo Musetti und Borna Coric . Alles andere als Laufkundschaft.

"Schritt für Schritt" wolle er sich wieder in die Form bringen, um "wettbewerbsfähig" zu sein. Doch auch wenn Cincinnati ein Topevent ist, ist klar, dass das Masters in Ohio für den 22-fachen Grand-Slam-Turniersieger eine Zwischenstation darstellt. Im Fokus stehen die US Open ( ab 29. August live bei Eurosport und auf discovery+ ).

Noch immer Fragezeichen hinter Djokovic

Nadal peilt dort seinen 23. Major-Titel an - ob es allerdings zum Showdown mit dem 21-fachen Champion Novak Djokovic kommt, ist noch nicht geklärt. Da der Serbe sich nicht gegen das Coronavirus impfen lässt, muss er wohl auf seine Teilnahme in Flushing Meadows verzichten. Allerdings ist das letzte Wort in der Angelegenheit nicht gesprochen.

An die US Open denkt Nadal indes nur bedingt. Er wolle "bescheiden" bleiben. "Man muss die Mittel nutzen, die man hat, um das erste Spiel zu gewinnen." Denn: "Sobald man ein paar Matches gewonnen hat, ändern sich die Dinge." Nadal dürfte also schon bald wieder der Alte sein ...

