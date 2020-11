Der Sport lebt von Emotionen und die Sportler werden in der Regel umso emotionaler, je größer der Erfolg ist.

Geht man von dieser Grundannahme aus, dann hätte Daniil Medvedev in der Londoner O2-Arena am Sonntagabend im Dreieck springen müssen.

GESTERN AM 23:03

Was aber macht Medvedev?

Verzieht nach dem Matchball so gut wie keine Miene. Kurzes Schläger-Abklatschen mit Thiem am Netz, dann ging es ab auf die Bank, wo sich Medvedev erst einmal seelenruhig seinem Handy widmete.

Nun muss man zugeben, dass auch andere Profis, wie Thiem nach seinem Halbfinal-Coup gegen Novak Djokovic, ob der leeren Ränge nicht gerade vor Freude ausflippten. Dennoch ist Medvedev aus dem Kreis der Topspieler wohl derjenige, der am schwersten zu durchschauen ist.

Der Weltranglistenvierte nimmt es in Kauf, dass er sich damit nicht gerade zum Sympathieträger unter den Profis macht.

"Außerhalb des Tennisplatzes wäre das auch normal, aber eben da bin ich ein ganz anderer Typ. Nur: Meine Gegner nehmen das, was auf dem Court passiert, sehr persönlich. Das ist schon okay und es stört mich auch nicht", so der 24-Jährige.