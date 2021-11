Nachdem in den ersten drei Aufschlagspielen alles in der Reihe geblieben war, gelang Cameron Norrie das Break zum 3:1. Dieses bestätigte er bei eigenem Service und legte im Anschluss gleich ein weiteres Break nach. Damit war der erste Satz entschieden.

Im zweiten Durchgang fand Ruud besser in den Rhythmus und servierte vor allem deutlich sicherer. In seinen ersten beiden Aufschlagspielen gab er nur einen Punkt ab. Im achten Spiel holte er sich das Break zum 5:3 und schaffte den Satzausgleich.

Der Entscheidungssatz begann umkämpft. Norrie musste zweimal über Einstand gehen, ehe er sein Aufschlagspiel durchbrachte. Beim Stand von 2:2 nutzte Ruud seinen dritten Breakball zur 3:2-Führung. Diesen Vorsprung sollte der Norweger nicht mehr hergeben, auch wenn er beim Matchball nochmal zittern musste.

Bei eigenem Service erspielte sich der Weltranglistenachte ein 40:0, jedoch konnte er keinen der drei Matchbälle nutzen. Norrie durfte bei Einstand nochmal hoffen, doch den vierten Matchball verwandelte Ruud mit einem starken Aufschlag. Damit ist er zugleich der erste Norweger, der einen Sieg bei der inoffiziellen Tennis-WM einfahren konnte.

Damit hat der Osloer am Freitag den Halbfinal-Einzug in eigener Hand. Mit einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Andrey Rublev, der am Nachmittag 3:6, 2:6 gegen Topfavorit Novak Djokovic verloren hatte , wäre der ATP-Finals-Debütant in der K.o.-Runde dabei.