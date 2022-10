Selten hat ein Zweitrundensieg bei einem Turnier der 250er-Kategorie so viel Bedeutung wie jener von Casper Ruud in dieser Woche in Seoul gegen Nicolas Jarry. "Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass ich mich für die ATP Finals qualifiziert habe", erklärte der Norweger nach der Partie.

Ad

Und es ist kompliziert. Fest steht bislang nur, dass Ruud als dritter Profi nach Rafael Nadal, der in diesem Jahr die Australian Open sowie French Open gewann, und US-Open-Champion Carlos Alcaraz im Turiner Pala Alpitour dabei ist.

Tennis Das gab es seit 22 Jahren nicht mehr - Alcaraz und Nadal schreiben Geschichte UPDATE GESTERN UM 11:57 UHR

Das Trio nimmt aktuell die ersten drei Positionen des Singles Race ein und kann nicht mehr so weit zurückfallen, dass es nicht für Turin reicht.

Djokovic nur auf Platz 15

Was aber ist mit Novak Djokovic?

Der Serbe holte den Titel in Wimbledon, steht aktuell an Rang sieben der Weltrangliste und gehört bei den ATP Finals zu den Stammgästen. Es besteht kein Zweifel daran, dass er auch mit 35 Jahren aus sportlicher Sicht einen Platz in Turin verdient hat.

Im Singles Race, das im Unterschied zur Weltrangliste nur Ergebnisse aus diesem Jahr einbezieht, dümpelt Djokovic auf Position 15 herum. Die Gründe liegen auf der Hand. Der 21-malige Grand-Slam-Turniersieger verzichtet nach wie vor auf eine Impfung gegen das Coronavirus und musste infolge dessen Topevents wie die Australian Open, die US Open oder auch die Masters von Miami, Indian Wells, Montreal und Cincinnati auslassen.

Die Top 15 des ATP Singles Race

RANG / SPIELER PUNKTE 1. / Carlos Alcaraz (ESP) 6460 2. / Rafael Nadal (ESP) 5810 3. / Casper Ruud (NOR) 4930 4. / Stefanos Tsitsipas (GRE) 4630 5. / Daniil Medvedev (RUS) 3375 6. / Andrey Rublev (RUS) 3055 7. / Félix Auger-Aliassime (CAN) 2860 8. / Alexander Zverev (GER) 2700 9. / Hubert Hurkacz (POL) 2635 10. / Taylor Fritz (USA) 2385 11. / Cameron Norrie (GBR) 2365 12. / Pablo Carreño Busta (ESP) 2270 13. / Jannik Sinner (ITA) 2265 14. / Matteo Berrettini (ITA) 2225 15. / Novak Djoovic (SRB) 2015

"Es ist eine Situation, die ich akzeptieren muss, weil ich eine Entscheidung getroffen habe und ich die Konsequenzen akzeptieren muss", stellte Djokovic auf einer Pressekonferenz klar . Die "physische und mentale Verfassung" zu bewahren, habe gut funktioniert, aber "emotional war es viel schwieriger, weil ich Umständen entgegentreten musste, mit denen ich noch nie konfrontiert war".

Immerhin: Aufgrund des Wimbledon-Titels reicht es dem Serben, sich in den Top 20 des Singles Race zu halten, um trotzdem bei den Finals antreten zu dürfen. Djokovic bekäme, so will es das Reglement, den achten Startplatz zugesprochen.

Zverev auf dem Schleudersitz

Diesen Schleudersitz belegt im Race derzeit Alexander Zverev. Die nähere Zukunft des Olympiasiegers ist ohnehin unsicher, nachdem er den geplanten Comebackversuch beim Davis Cup im September aufgrund neuer Schmerzen absagen musste.

Djokovic will indes Punkte sammeln, wo immer er kann, um nicht so weit abzurutschen, dass auch der Grand-Slam-Coup von Wimbledon nicht mehr hilft. Beim ATP-Wettbewerb in Tel Aviv in dieser Woche hat der Routinier durch seinen Einzug ins Finale bereits 150 Zähler auf sein Konto gebracht. Das sprichwörtliche Kleinvieh, das Mist macht.

Bagel im ersten Satz: Djokovic bezwingt Andujar in Tel Aviv klar

Er sei "immer noch in einer guten Position", gab sich Djokovic optimistisch. Im Anschluss werde er "bei einem 500-Turnier in Kasachstan aufschlagen, im Anschluss stehen Paris-Bercy und Turin auf meinem Plan". Läuft es einigermaßen im Sinne des 35-Jährigen, dürfte es klappen mit den ATP Finals.

Tsitsipas, Medvedev und Rublev auf Turin-Kurs

Für die Konkurrenz würde dies einen Platz weniger bedeuten, nimmt man Djokovic, Nadal, Alcaraz und Ruud weg, blieben vier übrig.

Die haben im Moment Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev und Félix Auger-Aliassime inne. Für Medvedev und Rublev ist es ebenfalls eine besondere Saison.

Aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine durften die beiden Russen nicht an den britischen Rasenturnieren teilnehmen und verpassten damit Wimbledon.

Wimbledon-Entscheidung sorgt für schiefes Bild im Race

Die ATP kritisierte die Entscheidung heftig und vergab infolge dessen keine Punkte beim Rasenklassiker im All England Club. Spieler wie Turniersieger Djokovic oder Finalist Nick Kyrgios traf dies besonders empfindlich. Insgesamt ergibt sich dadurch in den Ranglisten ein schiefes Bild, was den Kampf um die Tickets für Turin weiter verkompliziert.

Spannend aber bleibt es allemal, denn mit Hubert Hurkacz, Taylor Fritz, Cameron Norrie, Pablo Carreño Busta sowie den beiden Italienern Jannik Sinner und Matteo Berrettini sitzt den Top 8 gleich ein halbes Dutzend Topspieler direkt im Nacken. Der Herbst wird heiß auf der Tour.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: 6:0, 6:0 gegen Federer - diesem Mann gelang das Kunststück

"Wo ist der hin?!" Federer verblüfft mit irrem Schlag durch das Netz

ATP Tel Aviv Djokovic bucht bei erstem Turnier seit Wimbledon das Finalticket VOR 16 STUNDEN