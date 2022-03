Nachdem Daniil Medvedev den ersten Satz für sich verbuchen konnte, sah es so aus, als ob die Partie den erwarteten Verlauf nehmen würde.

Gaël Monfils, der mit einer 1:1-Bilanz gegen den Branchenprimus ins Match gegangen war, hielt allerdings dagegen und ließ sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen.

Im zweiten Satz verspielte der 35-Jährige zunächst eine 3:1-Führung, erzwang dann aber mit drei Spielgewinnen in Folge einen dritten Durchgang.

Den dominierte der 35-Jährige klar. Nach zwei Stunden und sechs Minuten nutzte Monfils seinen sechsten Matchball.

Medvedev, der in der 1. Runde ein Freilos hatte, schlug anschließend den Tschechen Tomas Machac 6:3, 6:2 und peilte nach Cincinnati, Schangahi, Paris und Toronto den fünften Masters-Titel seiner Laufbahn an. Darauf muss der Russe nun allerdings warten - wie auch auf seinen ersten Titel in dieser Saison.