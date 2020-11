Eigentlich. Denn wie schon an den Tagen zuvor kam Deutschlands Tennisstar auch nach der Finalniederlage beim Masters in Paris nicht umhin, über die Negativschlagzeilen zu sprechen. "Ich weiß, dass gerade viele Menschen versuchen, mir das Lächeln aus dem Gesicht zu wischen", sagte der Hamburger: "Aber unter dieser Maske lächle ich immer noch. Da können die Leute versuchen, was sie wollen."

Durch die Endspielniederlage am Sonntag in Paris gegen den Russen Daniil Medvedev verpasste er seinen dritten Turniersieg in Folge nur knapp, aufgrund seiner starken Form gehört er zum engsten Favoritenkreis beim Saisonfinale der besten acht Profis in London, das am Sonntag beginnt.