Novak Djokovic hat das Masters in Rom für sich entschieden. Im Finale schlug er Stefanos Tsitsipas.

Der erste Satz entwickelte sich für Tsitsipas zum Debakel. Djokovic holte sich den Durchgang gegen den Griechen 6:0.

Im zweiten Satz hatte Tsitsipas bereits ein Break Vorsprung. Bei 5:3 vergab er aber die Gelegenheit, zum Gewinn des Durchgangs auszuservieren.

Mit 7:5 im Tiebreak holte sich Djokovic schließlich nicht nur den Satz sondern auch den Turniersieg.

18:00 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 6:0, 7:6 (7:5)

17:54 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 6:0, 7:6 (7:5)

Es war ein nahezu perfekter erster Satz von Djokovic, in dem er Tsitsipas den Zahn gezogen hatte. Im zweiten Durchgang meldete sich der Grieche zurück, gab aber in den entscheidenden Situationen seinen Vorteil aus der Hand. Djokovic bleibt damit ohne Satzverlust im Turnier.

17:48 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 6:0, 7:6 (7:5)

Die Vorhand von Djokovic fliegt von der Netzkante ins Aus. Tsitsipa sholt sich das Minibreak zurück. 5:5. Mit dem Service-Winner punktet Djokovic zum 6:5 und holt sich den ersten Matchball. Und dann ist Tsitsipas eigentlich am Drücker, trifft den Ball bei der Rückhand aber unsauber, und die Kugel fliegt ins Aus. Sieg für Djokovic. 6:0 und 7:6 (7:5).

17:43 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 6:0, 6:6

Beide machen zunächst die Punkte bei eigenem Aufschlag. Es steht 2:2 im Tiebreak. Aber jetzt patzt Tsitsipas mit der Rückhand, und DJokovic holt sich das Minibreak zum 3:2. Mit einem Ass erhöht er auf 4:2.

17:39 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 6:0, 6:6

Djokovic serviert gegen den Satzverlust. Das macht der 20-malige Grand-Slam-Champion aber ganz souverän. Mit vielen schnellen Punkten über den Aufschlag und einem Ass beim Tiebreak gleicht er zum 6:6 aus. Es geht in den Tiebreak.

17:31 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 6:0, 5:5

Djokovic ist in dieser Phase wieder der bessere Spieler. Tsitsipas hat den Rhythmus erneut verloren. Aber der Spielstand ist ja noch ausgeglichen im zweiten Durchgang.

17:26 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 6:0, 4:5

Nachdem Djokovic sein Spiel gewonnen hatte, serviert Tsitsipas nun zum Satzausgleich. Mit einem tollen Returnwinner punktet Djokovic zum 15:30. Dann bleibt der Stoppversuch Tsitsipas' am Netz hängen und Djokovic hat zwei Breakchancen. Tsitsipas verschlägt die Vorhand, und es ist alles wieder offen in Satz zwei.

17:17 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 6:0, 2:5

Tsitsipas übersteht eine leicht kritische Situation gut. Bei 15:30 bleibt der Grieche bei eigenem Service cool, versucht Tempo von der Grundlinie zu machen und verwandelt schließlich zum Punktgewinn. Mit der Vorhand nutzt er den Spielball zum 5:2.

17:12 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 6:0, 2:4

Nächster Breakball für Tsitsipas, den Djokovic aber mit einem starken Rückhand-Winner am Netz abwehrt. Aus dem Halbfeld holt sich der Serbe mit der Vorhand den Spielball, den er mit einem Ass verwandelt. Djokovic bleibt dran

17:04 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 6:0, 1:4

Der erste Aufschlag von Tsitsipas kommt jetzt auch viel besser als im ersten Satz. Djokovic hat etwas den Faden verloren, scheint sich etwas darüber zu ärgern, dass das Publikum Tsitsipas jetzt stärker anfeuert. Aber das dürfte auch daran liegen, dass die Zuschauer eben mehr Tennis sehen wollen.

17:01 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 6:0, 1:3

Ein Crossball von Djokovic landet im Aus. Zwei Breakchancen für Tsitsipas. Das Publikum wacht auf, will hier natürlich ein längeres Match sehen. Es folgt der Vorhandfehler des Serben zum 3:1 für den Griechen. Tsitsipas hat in Satz zwei übrigens jetzt schon mehr Punkte gewonnen, als im gesamten ersten Durchgang.

16:54 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 6:0, 1:2

Djokovic hat keine Mühe in seinem ersten Aufschlagspiel des zweiten Satzes, gleicht zu null zum 1:1 aus. Auch Tsitsipas wirkt jetzt aber wieder sicherer, nachdem er Ende des ersten Satzes vielleicht auch mental völlig neben sich stand. Mit einem Aufschlagwinner beim Spielball bringt er mühelos das Spiel zum 2:1 durch.

16:49 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 6:0, 0:1

Aber neuer Satz, neues Glück. Noch ist für Tsitsipas das Finale nicht verloren. Und immerhin: Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs holt er sich sein Aufschlagspiel und kann Selbstvertrauen tanken.

16:43 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 6:0

Tsitsipas ist jetzt auch völlig von der Rolle. Djokovic war von Anfang an der bessere Spieler, aber inzwischen kommt noch hinzu, dass Tsitsipas einen leichten Fehler an den nächsten reiht. Drei Satzbälle für Djokovic. Beim zweiten folgt der Rahmentreffer von Tsitsipas. Der Ball segelt zwar noch ins Feld des Gegners, aber Djokovic hat keine Mühe, zu verwandeln. 6:0 für den Weltranglisten-Ersten. Bagel im Masters-Finale! Das ist natürlich schon bitter. Das Punkteverhältnis ist 27:10!

16:38 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 5:0

Djokovic macht Druck über die Vorhand, zwingt Tsitsipas zum Fehler und holt sich Breakball Nummer drei. Dann patzt Tsitsipas mit der Rückhand, und es steht 5:0 für Djokovic. Tsitsipas droht das Bagel.

16:36 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 4:0

Djokovic agiert bisher nahezu fehlerfrei, macht dazu im richtigen Moment Druck und bestimmt das Tempo in den Ballwechseln. Tsitsipas findet noch kein Rezept. Nach einem Vorhandpatzer des Griechen hat er erneut zwei Breakbälle gegen sich. Beim zweiten vergibt Djokovic aber die große Chance aus dem Halbfeld zum 5:0.

16:28 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 3:0

Tsitsipas lässt seine Wut über den misslungenen Start an seiner Tasche aus. Das beschert dem Griechen die erste Verwarnung des Matches.

16:26 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 3:0

Ganz starke Rückhand cross von Djokovic zum 40:40 bei Aufschlag Tsitsipas. Und dann serviert Tsitsipas einen DOppelfehler. Breakball Djokovic. Tsitsipas vershclägt die Rückhand, und Djokovic führt 3:0.

16:20 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 2:0

Djokovic ist in der Anfangsphase der klar bessere Spieler. Der Serbe verteilt die Spiele schön, diktiert die Ballwechsel und lässt Tsitsipas gar nicht erst in diese hineinfinden. Mühelos gewinnt er sein Service zum 2:0.

16:15 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 1:0

Das Match beginnt mit Aufschlag Tsitsipas. Djokovic macht sofort Druck über den Return. Als aus Sicht von Tsitsipas ein Ball unglücklich verspringt, steht es schnell 0:30. Kurz darauf patzt der Grieche mit der Rückhand und hat drei Breakbälle gegen sich. Es folgt der Fehler beim Volley, und Djokovic holt sich zu null das Aufschlagspiel seines Gegners.

INFO - Djokovic - Tsitsipas

Djokovic und Tsitsipas haben den Platz betreten und spielen sich aktuell ein. Die Sonne scheint über der Ewigen Stadt. Es sieht alles nach einem zumindest wettertechnisch reibungslosen Endspiel aus.

INFO - Djokovic - Tsitsipas

Zum neunten Mal stehen sich der Grieche und der Serbe gegenüber. Die bisherige Bilanz spricht mit 6:2 für Djokovic. Zuletzt siegte Djokovic in fünf Sätzen im Finale der French Open 2021. Tsitsipas' letzter Erfolg gegen den Weltranglisten-Ersten liegt bereits knappe drei Sätze zurück.

INFO - Djokovic - Tsitsipas

Tsitsipas hatte sich in der Vorschlussrunde in drei Sätzen gegen Alexander Zverev durchgesetzt. Deutlich weniger Mühe hatte Djokovic in seinem Halbfinale. Der Serbe gewann in zwei Sätzen gegen Casper Ruud.

Herzlich willkommen

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum Finale beim Masters in Rom. Ab 16:00 Uhr kämpfen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas um den Turniersieg. Hier seid Ihr live mit von der Partie.

