Von Montag, 26. Oktober bis Sonntag, 1. November findet in Wien das 500er ATP-Turnier "Erste Bank Open" statt. Das Teilnehmerfeld in der österreichischen Hauptstadt ist erlesen.

23/10/2020 AM 08:24

Federer-Rekorde in Sicht: Djokovic verfolgt "größte Ambitionen"

Einziger deutscher Teilnehmer ist Jan-Lennard Struff . Alexander Zverev verzichtet auf Wien, um sich für das Masters in Paris Bercy zu schonen.

Sky zeigt das ATP-Turnier in Wien von Montag, 26. Oktober, bis Sonntag, 1. November 2020, live im TV. Los geht es jeweils um 14:00 Uhr .

Von Montag bis Mittwoch sowie am Freitag werden die Matches bei Sky Sport 2 übertragen. Am Donnerstag sendet Sky Sport 1 und am finalen Wochenende Sky Sport 3.