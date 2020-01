Als bisher bestes Karriere-Resultat hatte die in Moskau geborene Sofia Kenin (Nr. 14/USA) den Achtelfinal-Einzug bei den French Open 2019 stehen.

"Ich wollte alles ausblenden, einfach mein bestes Tennis zeigen", sagte Kenin.

Gauff mit Aufschlagproblemen

Cori "Coco" Gauff (USA) hatte 2019 bei ihrem Grand-Slam-Debüt in Wimbledon auf Anhieb das Achtelfinale erreicht. Bei den US Open war Gauff in der dritten Runde an Naomi Osaka (Japan) gescheitert - bei den Australian Open jedoch hatte Gauff Revanche genommen.

Gegen die 21 Jahre alte Kenin hatte Gauff Probleme mit ihrem Service; so brachte die 15-Jährige nur 56 Prozent ihrer ersten Aufschläge ins Feld und wurde insgesamt fünfmal gebreakt. Selbst nutzte Gauff dagegen nur eine von vier Breakchancen und fabrizierte 48 unforced errors.

Kenins Gegnerin im Viertelfinale ist Ons Jabeur (Tunesien) - die Nummer 78 der Welt schlug Williams-Bezwingerin Qiang Wang (Nr. 27/China).

