"Es gibt keine Überlegungen, den Zeitplan der Australian Open zu verändern. Der Plan ist, morgen wie geplant weiter zu spielen. Wir haben dreieinhalb Wochen Tennis zu spielen und wir werden wie geplant anfangen", erklärte Craig Tiley am Donnerstag und schob damit Befürchtungen zur Seite, dass der positive Coronatest eines Hotelmitarbeiters Auswirkungen auf das anstehende Grand-Slam-Turnier habe.

Der Gesundheitsminister des Bundesstaates Victoria, Martin Foley, betonte, das strikte Vorgehen sei auf ein "Übermaß an Vorsicht" ausgerichtet, das tatsächliche Risiko für Spieler und Offizielle bezeichnete er als "gering".

Nach Coronafall: Alle Donnerstagsspiele in Melbourne abgesagt

Die 507 Spieler und Betreuer, die ihre Quarantäne in dem Hotel verbracht haben, mussten sich in Isolation begeben, wo sie erneut getestet werden. Nach einem negativen Testergebnis sollen sie aber wie geplant am Turnier teilnehmen können. Binnen 24 Stunden sollen die Ergebnisse vorliegen.