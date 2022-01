Das Video, das die ATP vor wenigen Tagen auf Twitter veröffentlicht hat, erinnerte an Urlaub mit Freunden.

Alexander Zverev schlendert zusammen mit Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz, Tim Pütz und Yannick Hanfmann an der Hafenpromenade von Sydney entlang. Die Stimmung ist bestens, es wird gescherzt, gelacht.

Und auch sportlich hat Zverev allen Grund zur Gelassenheit. In seinen ersten beiden Einzeln beim ATP Cup gegen Cameron Norrie und Taylor Fritz - beide in den Top 25 der Welt notiert - blieb der Hamburger ohne Satzverlust.

"Ich bin noch dabei, mich einzugewöhnen, mit dem Stand der Dinge aber zufrieden. Ich habe gegen zwei sehr hochklassige Spieler gespielt", gab Zverev zu Protokoll.

Gegen den US-Amerikaner Fritz habe vor allem die "Intensität und die Schlaghärte" sehr gut gepasst. Selbstverständlich ist das nicht. In den vergangenen beiden Auflagen des Teamwettbewerbs kassierte Zverev in seinen sechs Einzeln satte fünf Niederlagen.

Dieses Mal war es nur eine. Im letztlich bedeutungslosen Duell mit Kanada - Deutschland hatte schon vorher keine Chance mehr aufs Halbfinalticket - musste er sich Félix Auger-Aliassime geschlagen geben . Zverev kann den ATP Cup dennoch als gute Vorbereitung für die in knapp zwei Wochen beginnenden Australian Openverbuchen.

In Melbourne ist der Weltranglistendritte Topfavorit, wenn es dabei bleibt und Novak Djokovic doch nicht antreten darf. Die Entscheidung darüber wird am kommenden Montag fallen , wenn ein Gericht darüber befindet, ob der Superstar im Land bleiben und am Turnier teilnehmen darf.