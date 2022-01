In seiner größten Not dachte Daniil Medvedev an Novak Djokovic. "Ich wusste nicht richtig, was ich machen sollte. Ich habe mich dann gefragt, was Novak jetzt tun würde", sagte der Titelfavorit der Australian Open mit einem Grinsen im Gesicht und erntete für seine erstaunliche Aussage ein lautes Raunen des Publikums in der Rod Laver Arena.

Mit Nerven aus Stahl hat der Turnierfavorit aus Russland das drohende Aus im Viertelfinale von Melbourne noch abgewendet.

Der US-Open-Champion wehrte beim 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4-Sieg gegen den furios aufspielenden Kanadier Félix Auger-Aliassime einen Matchball ab und hat im Gegensatz zum ausgewiesenen Weltranglistenersten Djokovic weiter die Chance auf den ganz großen Coup Down Under. Sein Trainer Gilles Cervara bekreuzigte sich nach dem Halbfinaleinzug.

"Ich habe einfach versucht zu zeigen, dass ich besser als er bin. So, wie es Novak macht", fügte Medvedev frisch geduscht nach der 4:42 Stunden langen Tennisschlacht an: "Das klappt aber nicht immer."

Dieses Mal schon!

Die Djokovic-Aussage von Medvedev im Video:

Becker über Medvedev: "Das ist ein unglaubliches Statement"

Wie im Vorjahr spielt der Moskauer gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas um den Finaleinzug. Der 23-Jährige setzte sich überraschend deutlich 6:3, 6:4, 6:2 gegen den hochtalentierten Südtiroler Jannik Sinner (20) durch

Auch Eurosport-Experte Boris Becker fand Medvedevs Worte über Djokovic bemerkenswert. "Das ist ein unglaubliches Statement", so die deutsche Tennis-Legende in Matchball Becker. Es zeige den "Respekt, den er vor dem besten Tennisspieler der Welt hat."

Respekt, der auf Gegenseitigkeit beruht. "Djokovic hatte vorher auch Medvedev verteidigt, als der sich hier und da mit den Zuschauern angelegt hat", so Becker.

Im Australian-Open-Finale 2021 war Medvedev dem Weltranglistenersten noch in drei Sätzen unterlegen, bei den US Open im vergangenen September schlug der Russe dann zurück, gewann seinen ersten Grand Slam und verhinderte Djokovis historischen 21. Titel bei einem Major.

Australien annulliert Djokovics Visum

Die Richter hatten den Einspruch des Weltranglistenersten gegen die Annullierung seines Visums zurückgewiesen. Der 20-malige Grand-Slam-Sieger war ungeimpft und mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung eingereist.

