Es werde daher "einen bitterer Beigeschmack bleiben", wenn man an den 21. Titel-Triumph des 35-Jährigen denke, so die Zeitung weiter.

Nadal sei selbst bewusst, "dass es bei regulären Bedingungen schwierig gewesen wäre, die Trophäe zu bekommen! Es ist allen bewusst, so sehr sie es auch nicht zugeben wollen, dass der gewonnene Pokal falsch ist. Dreckig."

Der Sieg des Spaniers sei durch die Entscheidung von Einwanderungsminister Alex Hawke getrübt worden, "als die Entscheidung getroffen wurde, Novak abzuschieben und seine Teilnahme am Turnier in Melbourne zu verhindern".

Auch die serbische Zeitung "Informer" meinte: "Nadal kann nur gewinnen, wenn Djokovic nicht spielt!" Zudem sei Djokovic weiter "der König des Tennis", da Daniil Medvedev nicht die Position der Nummer eins in ATP-Ranking übernehmen konnte.

Nadal hängt Djokovic und Federer vorerst ab

Ein Wechsel an der Spitze ist allerdings nur aufgeschoben. Ende Februar dürfte der Russe aller Voraussicht nach die neue Nummer eins werden, da Djokovics 2000 Punkte für seinen letztjährigen Australian-Open-Sieg langsam aus der Wertung genommen werden.

Allerdings gab es auch aus Djokovics serbischer Heimat zahlreiche positive Schlagzeilen, die Nadals Leistung würdigten - wenn auch meist mit einem Hinweis auf den Nationalhelden. Der "Kurir" schrieb etwa: "Nadal macht die Djokovic-Fans traurig! Nach seinem unglaublichen Comeback stürzte der Spanier Medvedev und holte den 21. Grand-Slam-Titel seiner Karriere!"

Für die Zeitung "Blic" war es "ein historischer Erfolg" und "Mondo" schwärmte von einem "Schauspiel". Nadal setzte sich mit seinem zweiten Erfolg in Down Under nach 2009 im Rennen um den Grand-Slam-Rekord von seinen beiden Konkurrenten Djokovic und Roger Federer (jeweils 20) ab.

Der Schweizer verpasste die Australian Open verletzungsbedingt. Djokovic reiste Anfang Januar zwar nach Australien, musste das Land aber nach einem tagelangen Rechtsstreit um sein Visum und Diskussionen um seinen Impfstatus vor Beginn des Turniers verlassen.

