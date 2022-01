"Ich musste leiden, ich musste kämpfen. Es bedeutet mir sehr viel, hier im Finale zu stehen. So gut wie in den ersten beiden Sätzen habe ich lange nicht mehr gespielt", sagte Nadal: "Ich hatte nie mit einer weiteren Chance im Jahr 2022 gerechnet."

Von den im Viertelfinale gegen Zverev-Bezwinger Denis Shapovalov aufgetretenen Magen- und Atemproblemen war bei Nadal nach zwei Tagen Ruhepause nichts mehr zu merken.

Dem Spanier kamen im Halbfinale auch die Bedingungen entgegen: Statt wie noch gegen Shapovalov 35 Grad im Schatten, regnete es am Freitag in Melbourne - das Dach der Rod Laver Arena war deshalb zu, die Bälle flogen bei nur 21 Grad Außentemperatur langsamer, die Atmosphäre glich einer Night Session.

Im 43 Minuten dauernden ersten Satz zog Nadal schnell das Tempo an und ging 3:0 in Führung. Berrettini bewegte sich schlecht, unterhielt sich mit einem Physiotherapeuten, nahm aber kein "medical timeout".

Im zweiten Satz stellte der Spanier wieder schnell auf 4:0 - erst dann war sein Gegenüber auf Betriebstemperatur und hielt die Partie in der Folge offener.

Bis 4:3 blieb im dritten Satz alles bei der Reihe, dann erarbeitete sich Berrettini seine ersten Breakchancen im Match überhaupt und nutzte seine zweite zum 5:3. Kurz darauf machte der Italiener den Satz zu.

Nadal merkte, dass er wieder mehr investieren muss - und das tat der Spanier auch. Der 35-Jährige gestaltete die Ballwechsel zu Beginn des vierten Satzes kürzer, ging mehr Risiko, zeigte mehr Emotionen. So hielt er den aufkommenden Italiener zumindest bei eigenem Aufschlag in Schach - dann gelang ihm zum 5:3 das vorentscheidende Break.

Berrettini hatte als einziger Spieler bei den letzten vier Grand-Slam-Turnieren jeweils mindestens das Viertelfinale erreicht. Kurios dabei: Bei den French Open, in Wimbledon und bei den US Open war der Römer jeweils an Djokovic gescheitert, nachdem er vergangenes Jahr bei den Australian Open im Achtelfinale gegen Stefanos Tsitsipas verletzt nicht antreten konnte.

Nadal hatte 2021 dagegen nur sechs Turniere gespielt. Der Spanier hatte unter anderem Wimbledon sowie die US Open wegen einer ihn schon seit 2005 begleitenden Fußverletzung verpasst und war erst zu den Australian Open wieder auf die große Tennisbühne zurückgekehrt.

Der 35 Jahre alte Spanier hatte vergangenes Jahr nach seiner Halbfinal-Niederlage bei den French Open gegen Novak Djokovic nur noch im August in Washington aufgeschlagen, danach aber die Saison wegen der Fußverletzung, die letztlich sogar operiert werden musste, beendet.

Nach seinem Comeback nach einem Showkampf gegen Shapovalov im Dezember find sich der Spanier zudem noch eine COVID-Infektion ein. Zu Jahresbeginn 2022 meldete sich der 20-fache Grand-Slam-Sieger dann allerdings gleich bärenstark mit dem Titel beim 250er-Turnier von Melbourne zurück. Nadal steht nun bei einer Siegbilanz von 9:0 im Jahr 2022.

Der Spanier ist damit nur noch einen Sieg von seinem 21. Grand-Slam-Titel entfernt - das wäre Rekord vor Djokovic und Roger Federer (alle je 20), die beide in Melbourne nicht am Start sind. Die Australian Open hat Nadal allerdings erst einmal gewinnen können (2009) - viermal verlor er im Finale (2012, 2014, 2017, 2019). Insgesamt ist es sein 29. Major-Finale.

Weltrangliste: Matteo Berrettini so hoch wie noch nie

Endspielgegner am Sonntag ist entweder Turnier-Favorit Daniil Medvedev (Russland/Nr. 2) oder Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 4), die sich am Freitag noch ab 9:30 Uhr in der Night Session gegenüberstehen.

In der Weltrangliste wird Berrettini den in Melbourne früh gescheiterten Andrey Rublev (Russland) überholen und auf die Sechs ziehen - neuer Höchststand für den 25-Jährigen. Für den ehemaligen Weltranglistenersten Nadal geht es ebenfalls eine Position auf die Fünf nach oben - egal, wie das Finale ausgeht.

Herren - Halbfinale:

R. Nadal (ESP/6) - M. Berrettini (ITA/7) 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

S. Tsitsipas (GRE/4) - D. Medvedev (RUS/2)

