Im September gewann Emma Raducanu sensationell die US Open, als Qualifikantin, mit 18 Jahren.

Danach trennte sich die Britin von ihrem Trainer Andrew Richardson . Nach einer kurzen Testphase mit Johanna Kontas ehemaligem Coach Esteban Carril scheint sich nun eine Kooperation mit Torben Beltz abzuzeichnen.

Informationen des "Daily Telegraph" zufolge habe es bereits ein Treffen zwischen dem Deutschen und Raducanus Manager Chris Helliar in London gegeben.

Eurosport-Experte Boris Becker im "Es wäre wichtig für sie, dass sie einen erfahrenen Trainer hat, der schon mit anderen Weltklassespielerinnen trainiert hat. Das ist für mich der nächste Schritt, den sie braucht, um eine Konstanz in ihren Leistungen zu erreichen", forderteim Podcast Das Gelbe vom Ball

Becker sicher: Raducanu und Fernandez revolutionieren das Damentennis

Beltz würde diese Voraussetzungen erfüllen. Der 44-Jährige trainierte bereits dreimal Angelique Kerber und führte die Kielerin in deren bester Saison 2016 zu den Titeln bei den Australian Open und US Open. Darüber hinaus erreichte Beltz mit seiner Spielerin im selben Jahr die Finals in Wimbledon, bei Olympia in Rio de Janeiro und bei den WTA Finals.

Zuletzt hatte er Kerber von Juli 2020 bis 8. November dieses Jahres betreut, ehe die 33-Jährige überraschend das Ende der Zusammenarbeit bekanntgab.

Raducanu: Mit Beltz zurück zur US-Open-Form?

Raducanu, aktuell die Nummer 20 der Welt , wiederum tat sich nach ihrem US-Open-Coup schwer. In Indian Wells verlor der Shootingstar die Auftaktpartie gegen Aliaksandra Sasnovich, in Cluj-Napoca scheiterte sie im Viertelfinale an Marta Kostyuk.

Raducanu schlägt Fernandez und schreibt Grand-Slam-Geschichte

Die Rückschläge waren nach dem kometenhaften Aufstieg fast zu erwarten. Raducanu dürfte es geahnt haben, weiß aber, was zu tun ist. "Ich brauche jetzt wirklich jemanden, der mich führen kann und der diese Dinge schon einmal durchlebt hat." Jemanden, der die "High Levels" kennt, wie die Engländerin es ausdrückte.

Noch ist nichts offiziell, die Option Torben Beltz aber wird immer wahrscheinlicher ...

