Der Serbe baut das Spiel zur Entspannung bewusst in seinen Tennis-Alltag ein. Zuletzt funktionierte der kleine Kniff beim ATP Masters in Rom. Djokovic zockte mit seiner Entourage vor den Matches und stellte danach auf dem Platz mit dem 36. Masters-Titel einen neuen Rekord auf.

"Der Favorit Nummer eins": Djokovic sieht Nadal in Paris vorne

Gäbe es die Farbwahlkarte aus dem UNO-Spiel auch für die Tour, würde der Weltranglistenerste sie wohl jetzt einsetzen - und sich für alle Farben entscheiden, außer Rot. Doch es ist nun einmal, wie es ist. Seiner Favoritenrolle auf dem blauen Belag der US Open konnte er nach einer Disqualifikation im Achtelfinale nicht gerecht werden. Auf dem roten Geläuf der French Open, die am Sonntag beginnen, heißt der aussichtsreichste Titelanwärter Rafael Nadal.

Obwohl der 12-fache Roland-Garros-Champion in Rom im Viertelfinale an Diego Schwartzman scheiterte, sei er der Favorit in Paris, betonte Djokovic. "Ich denke, eine Menge Leute würden darüber einstimmen, dass er der Topfavorit ist. Sein Rekord bei den French Open, die Geschichte seiner Ergebnisse, du kannst einfach niemanden über ihn stellen."