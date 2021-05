French Open

Publiziert 31/05/2021 Am 20:22 GMT | Update 31/05/2021 Am 20:34 GMT

Eurosport-Experte Mischa Zverev sagte zur Entscheidung von Naomi Osaka: "Ich bin sehr überrascht, er ist solch ein emotionaler Moment. Du siehst diese Superstars da draußen, so viele von ihnen haben sich in den vergangenen Jahren den Pressekonferenzen gestellt, aber nicht jeder Spieler und jede Spielerin ist gleich. Jeder fühlt emotional anders. Sie ist ein Superstar, Grand-Slam-Siegerin und sie leidet unter Emotionen, die sie nicht kontrollieren kann. Das ist nun das Ergebnis - sie hat sich entschieden, einen Schritt zurückzutreten und dass sie eine Auszeit braucht."

Osaka schrieb in ihrem Statement auf Twitter, dass sie seit den US Open 2018 unter Depressionen leide und sich in Paris verletztlich gefühlt habe, weshalb sie sich mit dem Presseboykott habe schützen wollen.

Darauf wollte sich Osaka aber offenbar nicht einlassen und kündigte als Konsequenz zwei Tage vor ihrem Zweitrundenmatch gegen die Rumänin Ana Bogdan ihren Rückzug vom Turnier in Roland-Garros an.

Boris Becker über Osaka-Rückzug: "Das gab's noch nie"

Eurosport-Expertin Barbara Rittner zeigt sich von diesem Schritt beeindruckt: "Sie hat ergreifende Zeilen veröffentlicht, die wesentlich besser erklären, wie das im Vorfeld in ihrem Kopf zustande kam. Jetzt verstehe ich auch dieses Wort 'Mental Health'. Dann hat sie alles Verständnis dieser Welt und dann ist es auch einfach konsequent von ihr, aus dem Turnier auszusteigen und sich die Zeit zu nehmen, die sie braucht. Es ist unglaublich, wie sie mit dieser Belastung so erfolgreich spielen konnte."

Eurosport-Experte Boris Becker spricht von einem "Novum". "Das gab's noch nie, dass eine Spielerin so öffentlich mit ihren Problemen umgegangen ist. Dass sie Angstzustände hat, vor die Presse zu treten", sagte der 53-Jährige. Zugleich äußerte er jedoch Bedenken, bezüglich Osakas weiterer Karriere: "Aber das wirft natürlich andere Fragen auf. Kann sie den Beruf der Tennisspielerin fortführen? Kann sie Wimbledon spielen, kann sie die US Open spielen? Momentan sage ich eher nicht. Das hört ja nicht auf. Die Geschichte wird ja eher größer als weniger. Ich mache mir aktuell ein bisschen Sorgen um Naomi."

