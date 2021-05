Publiziert 31/05/2021 Am 18:08 GMT | Update 31/05/2021 Am 18:45 GMT

"Ich glaube, es ist für das Turnier, für die anderen Spielerinnen und mein Wohlbefinden das Beste, wenn ich aussteige, sodass sich alle wieder auf Tennis in Paris fokussieren können", schrieb die Nummer zwei der Welt.

Sie habe in Roland-Garros nie "eine Ablenkung" sein wollen. "Ich akzeptiere, dass mein Timing nicht ideal war und meine Message klarer hätte sein können", so die 23-Jährige weiter.

Osaka hatte mit ihrer Ankündigung, bei den French Open die obligatorischen Pressekonferenzen zu boykottieren, für Wirbel gesorgt.

Die Entscheidung brachte ihr eine Menge Kritik von Experten und anderen Tennisprofis ein.

Nach ihrem Erstrundensieg war Osaka am Sonntag wie angekündigt der obligatorischen Pressekonferenz ferngeblieben.

"Musste seit 2018 mit Depressionen kämpfen"

Damit wollte sie auf die mentale Gesundheit von Profisportlern aufmerksam machen.

Der veranstaltende französische Tennisverband belegte die Athletin zunächst mit einer Geldstrafe von 15.000 US-Dollar und drohte mit Disqualifikation, sollte die Spielerin nicht einlenken.

Osaka unterstrich derweil, dass sie das Thema nicht trivialisieren wolle. "Die Wahrheit ist, dass ich seit den US Open 2018 mit Depressionen kämpfen musste und eine schwere Zeit hatte, damit umzugehen", schrieb der Superstar auf Twitter.

Osaka entschuldigt sich bei der Presse

Osaka wandte sich in ihrer Erklärung auch direkt an die Medien.

"Die Tennis-Presse war immer nett zu mir", betonte die Japanerin. Sie wolle sich daher "bei allen coolen Journalisten entschuldigen, die ich verletzt haben mag".

Eurosport-Experte Álex Corretja, einst auf Platz zwei der ATP-Weltrangliste notiert, zeigte sich betroffen. "Das ist absolut schockierend. Es ist eine traurige Nachricht, dass Naomi ausgestiegen ist. Das zeigt, dass wir vor allem Menschen sind, wenngleich die Leute oft nur den Tennisprofi sehen, der einen Ball auf dem Court schlägt. Was im Kopf der Aktiven vorgeht, gerät aber häufig in den Hintergrund", so der Spanier.

In Runde zwei wäre die Australian-Open-Siegerin auf Ana Bogdan aus Rumänien getroffen.

Dazu wird es nun nicht mehr kommen.

