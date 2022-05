"Es hat großen Spaß gemacht. Ich genieße es hier", sagte der Miami-Sieger, der im Achtelfinale nun auf den Olympia-Zweiten Karen Khachanov aus Russland (Nr. 21) trifft, der sich 6:2, 7:5, 5:7, 6:4 gegen Cameron Norrie (Großbritannien/Nr. 10) durchsetzte.

Alcaraz präsentierte sich gegen Korda in Bestform, nachdem er in Runde zwei beinahe an seinem Landsmann Albert Ramos-Viñolas gescheitert wäre (6:1, 6:7, 5:7, 7:6, 6:4) - inklusive eines abgewehrten Matchballs.