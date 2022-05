Swiatek wurde auf einer Pressekonferenz nach ihrem Drittrundensieg in Roland-Garros gegen Danka Kovinic (6:3, 7:5) auf ihren berühmten Landsmann angesprochen. Ein Journalist wollte wissen, ob die Polin mit Lewandowski über dessen Engagement für die Ukraine gesprochen habe.

"Ich habe ehrlich gesagt wenig davon mitbekommen, aber das ist meine Schuld", antwortete die 20-Jährige: "Während eines Turniers surfe ich nicht viel im Internet, mein Zeitplan ist ziemlich voll." Allerdings sei sie froh, dass Lewandowski denselben Standpunkt wie sie vertritt.

Beide hatten jüngst auf dem Platz deutliche Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg auf das Nachbarland von Polen gesetzt.

Swiatek trägt bei den French Open an ihrer Mütze ein Fähnchen in den Farben der ukrainischen Landesflagge und kündigte nach ihrem ersten Match in Paris an, diese so lange zu tragen, "bis der Krieg beendet ist".

Swiatek verfolgt Transfergerüchte

Lewandowski lief bei FC Bayern zuletzt mit einer Armbinde in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb auf.

Eine andere Thematik rund um ihren Landsmann verfolge Swiatek dagegen ganz genau: "Ich habe mehr über die Transfergerüchte gelesen", erklärte sie gegenüber der Journalisten-Runde und sorgte prompt für Gelächter im Raum.

Lewandowski bestätigte am letzten Bundesliga-Spieltag, dass er seinen bis 2023 laufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern wird.

Während der Verein vorgibt, den Top-Stürmer bis zum Vertragsende im Sommer 2023 behalten zu wollen, drängt Lewandowski auf einen sofortigen Abschied. Wunschziel des Polen ist dem Vernehmen nach der FC Barcelona.

Welchen Standpunkt Swiatek in der Wechseldebatte um den Bayern-Stürmer einnimmt, erklärte der polnische Tennis-Star dagegen nicht.

