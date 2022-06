Los geht es auf dem Court Philippe-Chatrier aber mit dem Finale im Mixed: Ulrikke Eikeri aus Norwegen und der Belgier Joran Vliegen bekommen es mit Ena Shibaahara aus Japan und dem Niederländer Wesley Koolhof zu tun.

Die Männer suchen auf dem Court Simonne-Mathieu unterdessen ihre Halbfinalisten im Doppel.

Zunächst spielen Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer gegen Rohan Bopanna und Matwé Middelkoop.

Dann bekommen es Ivan Dodig und Austin Krajicek mit Marcel Granollers und Horacio Zeballos zu tun.

Hier gibt es die Ansetzungen des 12. Turniertages mit dem Halbfinale der Damen:

Court Philippe-Chatrier (ab 12:00 Uhr)

Ulrikke Eikeri (NOR)/Joran Vliegen (BEL) - Ena Shibahara (JPN/2)/Wesley Koolhof (NED/2)

Nicht vor 15 Uhr:

Iga Swiatek (POL/1) - Daria Kasatkina (---/20)

Swiatek wird unabhängig vom Ausgang des Turniers Weltranglistenerste bleiben. Die Polin war bereits 2020 in Roland-Garros erfolgreich. Kasatkina wird im neuen Ranking am Montag mindestens auf Position zwölf stehen. Drei der bisherigen vier Begegnungen gingen an die Polin. Auf Sand standen sich die beiden allerdings noch nicht gegenüber.

Im Anschluss: Martina Trevisan (ITA) - Cori Gauff (USA/18)

Die rote Asche von Paris bleibt ein gutes Pflaster für Trevisan. Während die Italienerin bei keinem anderen Grand-Slam-Turnier die zweite Runde überstanden hat, ist sie in Roland-Garros nun bereits zum zweiten Mal in die zweite Woche vorgedrungen (Viertelfinale 2020). Für beide Spielerinnen ist es die erste Halbfinalteilnahme bei einem Major. Die 18 Jahre alte Gauff ist damit zurück in den Top 20 der Welt.

WER GEWINNT DIE FRENCH OPEN BEI DEN DAMEN? Iga Swiatek Daria Kasatkina Martina Trevisan Cori Gauff

Court Simonne-Mathieu (ab 12:00 Uhr)

Marcelo Arevalo (ESA/12)/Jean-Julien Rojer (FRA/12) - Rohan Bopanna (IND/16)/Matwé Middelkoop (NED/16)

Ivan Dodig (CRO)/Austin Krajicek (USA) - Marcel Granollers (ESP/4)/Horacio Zeballos (ARG/4)

