Die Crunch Time der French Open läuft, am Freitag werden die Finaltickets im Einzel der Männer vergeben.

Zunächst kämpfen Alexander Zverev und Rafael Nadal um den Einzug ins Endspiel.

Eine Partie, die man so spät im Turnier durchaus erwarten durfte.

Ganz anders das zweite Halbfinale.

Casper Ruud hat schon jetzt den größten Grand-Slam-Erfolg seiner Laufbahn in der Tasche, mit Routinier Marin Cilic war - noch dazu auf Sand - ebenfalls nicht zu rechnen.

Darüber hinaus geht es im Doppel, bei den Junioren und in der Rollstuhlkonkurrenz zur Sache.

Die Ansetzungen des 13. Turniertages:

Court Philippe-Chatrier (ab 11:00 Uhr)

Halbfinale Rollstuhl-Doppel der Männer

Gustavo Fernandez (ARG)/Shingo Kunieda (JAP) - Stephane Houdet (FRA) [2]/Nicolas Peifer (FRA) [2]

nicht vor 14:45 Uhr Uhr - Halbfinals der Männer:

Rafael Nadal (ESP) [5] - Alexander Zverev (GER) [3]

Zum insgesamt zehnten Mal heißt es Nadal gegen Zverev. Der 13-fache French-Open-Champion führt im direkten Vergleich mit 6:3, wobei Zverev drei der vergangenen vier Begegnungen für sich entscheiden konnte. Die Partie gilt als vollkommen offen, wobei Nadal als leichter Favorit gilt. "Da gibt es etwas auf diesem Platz, das ihn um 30 Prozent besser macht", hatte Zverev bereits im Vorfeld des Turniers gesagt. Der Weltranglistendritte will nichtsdestotrotz als erster Deutscher überhaupt in der Open Era (seit 1968) den Titel in Roland-Garros holen und damit auch die Spitze der Weltrangliste übernehmen.

im Anschluss:

Casper Ruud (NOR) [8] - Marin Cilic (CRO) [20]

Ein hochinteressantes Duell. Der 23-jährige Youngster aus Norwegen gegen den 33-jährigen Ex-US-Open-Champion aus Kroatien. Der direkte Vergleich spricht mit 2:0 für Ruud, doch Cilic hat bei diesen French Open bewiesen, dass er niemals abgeschrieben werden darf, auch wenn die größten Erfolge schon eine Weile her sind.

Court Suzanne-Lenglen (ab 11:00 Uhr)

Halbfinals Doppel der Frauen

Coco Gauff (USA) [8] /Jessica Pegula (USA) [8] - Madison Keys (USA)/Taylor Townsend (USA)

im Anschluss:

Lyudmyla Kichenok (UKR) [14]/Jelena Ostapenko (LAT) [14] - Caroline Garcia (FRA)/Kristina Mladenovic (FRA)

