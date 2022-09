"Das hätte mir keinen Spaß gemacht. Ich wollte, als ich jung war, nicht ernst sein. Ich bin froh, dass mein Team und meine Trainer mir erlaubt haben, von Beginn an ich selbst zu sein", so Federer.

Sein Team sei auch mit seiner "unberechenbaren Art zurechtgekommen. Zehn Minuten war ich super inspiriert und dann 30 Minuten erschreckend. Aber sie wussten, dass diese zehn Minuten es wiedergutmachen."

Zudem sei er überzeugt, "dass alles aus einem Grund geschieht. Fehler zu machen oder falsche Entscheidungen zu treffen, haben mich wachsen lassen. Ich bin glücklich, dass es auf diese Weise passiert ist."

Der 41-Jährige sprach auch über die neue Generation an Tennis-Stars, dabei nannte Federer unter anderem den neuen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev oder Stefanos Tsitsipas.

"Die neue Generation wird großartig sein. Athletischer als je zuvor. (...) Die, die sich am besten bewegen, sind die besten Spieler. So ist es schon seit 20 Jahren und so wird es bleiben. Wenn man sieht, wozu sie fähig sind, dann wird es so bleiben", meinte der Schweizer vor dem Laver Cup ( ab Freitag live im Free-TV auf Eurosport 1 und bei discovery+ ).