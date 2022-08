Damit liegt der Baseler zum 17. Mal in Folge auf dem ersten Platz der Geldrangliste. Dabei bestritt der 41-Jährige seit seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon gegen Hubert Hurkacz im zurückliegenden Jahr verletzungsbedingt kein einziges Match mehr. Entsprechend kassierte Federer keinerlei Preisgelder. Allerdings plant er, im September beim Laver Cup in London anzutreten

Abseits des Courts ist Federer dagegen unangefochtener Topverdiener und streicht durch lukrative Sponsorendeals rund 90 Millionen US-Dollar ein, ohne einen einzigen Ball zu schlagen. In der Weltrangliste fehlt Federer dagegen seit Juli - erstmals seit September 1997

Hinter dem Schweizer reiht sich die Japanerin Naomi Osaka auf Rang zwei der bestverdienenden Tennisspielerinnen und Tennisspieler ein. Die 24-Jährige erlebte - auch aufgrund zahlreicher Verletzungen - ebenfalls eine Saison ohne Titel und rutschte in der WTA-Weltrangliste auf Rang 44 ab.

Bei den US Open (29. August bis 11. September live bei discovery+) in New York startet Osaka in der ersten Runde gegen die Lokalmatadorin Danielle Collins.

Roger Federer will im September sein Comeback geben Fotocredit: Getty Images

Top 5 wie im vergangenen Jahr

Hinter der viermaligen Major-Siegerin reihen sich Serena Williams, Nadal und Djokovic ein und komplettieren - wie im vergangenen Jahr - die Top fünf. Einzige Veränderung: Nadal zog an Djokovic vorbei auf Rang vier. Vor allen Dingen, weil der Belgrader neben dem Platz im Vergleich zur zurückliegenden Erhebung zehn Millionen US-Dollar weniger einnahm.

Die Preisgelder beziehen sich nach Forbes-Angaben auf die zurückliegenden zwölf Monate einschließlich der US Open 2021.

Die Einnahmen außerhalb des Feldes beruhen auf Schätzungen des Wirtschaftsmagazins nach Gesprächen mit Businessinsidern und berücksichtigen unter anderem Einnahmen aus Werbeverträgen, Auftritten, und Unternehmenseinkünften.

Die Forbes-Rangliste (in US-Dollar)

Rang Name Gesamt Preisgelder Einnahmen außerhalb des Platzes 1. Roger Federer 90 Millionen 0 Millionen 90 Millionen 2. Naomi Osaka 56,2 Millionen 1,2 Millionen 55 Millionen 3. Serena Williams 35,1 Millionen 0,1 Millionen 35 Millionen 4. Rafael Nadal 31,4 Millionen 6,4 Millionen 25 Millionen 5. Novak Djokovic 27,1 Millionen 7,1 Millionen 20 Millionen 6. Emma Raducanu 21,1 Millionen 3,1 Millionen 18 Millionen 7. Daniil Medvedev 19,3 Millionen 7,3 Millionen 12 Millionen 8. Kei Nishikori 13,2 Millionen 0,2 Millionen 13 Millionen 9. Venus Williams 12 Millionen 0,03 Millionen 12 Millionen 10. Carlos Alcaraz 10,9 Millionen 5,9 Millionen 5 Millionen

