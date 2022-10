Damit spielte Sergeyevna Apostoli auf einige Szenen während des Matches an, in denen Kyrgios unter anderem vehement die Disqualifikation seines Gegners gefordert hatte.

Tsitsipas wurde für einen Ballschlag ins Publikum zunächst verwarnt und erhielt wenig später eine Punktstrafe. Der Australier wiederum schrie lautstark über den Platz und schimpfte mehrmals über die Linienrichter.

Vier Coaches in 16 Monaten! Raducanu sucht wieder neuen Trainer

Ihr Sohn hingegen spiele "nicht so. Er hat durch das Verhalten seines Gegners völlig die Fassung und das Match verloren, ohne auf dem Platz schlechter zu sein", meinte die Mutter des Weltranglistenfünften, der zuletzt im Finale von Astana gegen Novak Djokovic verloren hatte . Gegen Kyrgios zielte Tsitsipas aus Frust jedoch mehrmals direkt auf seinen Gegner.

Der Grieche übte nach dem Wimbledon-Duell scharfe Kritik an Kyrgios . "Es gab noch kein Match, in dem er sich so verhalten hat. Er piesackt die Leute ununterbrochen. Wahrscheinlich wurde er als Kind auch gepiesackt", erklärte Tsitsipas nach seiner Niederlage auf der Pressekonferenz.