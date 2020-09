US Open

Ein Grund für die Streichung von Tímea Babos/Kristina Mladenovic wurde zunächst nicht bekannt. Mladenovic gehört zu den sieben bekannten Spielerinnen und Spielern, die mit dem Franzosen Benoit Paire in Kontakt gekommen waren. Paire hatte sich mit dem Coronavirus infiziert.

Um im Turnier bleiben zu können, hatten unter anderem Mannarino und Mladenovic ein Zusatzprotokoll unterzeichnen müssen, sie wurden innerhalb der "Blase" zusätzlich isoliert. Mladenovic hatte am Donnerstag beklagt: "Wir werden wie Kriminelle und Häftlinge behandelt."

Die betroffenen Spielerinnen und Spieler sollen noch bis zum 11. September in New York in Quarantäne bleiben. Der Plan, mit einem von der französischen Regierung finanzierten Flug nach Europa auszureisen, wurde von den Behörden nicht genehmigt.