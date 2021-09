Emma Raducanu und Leylah Fernandez ermitteltedie neue US-Open-Siegerin. Am Ende hatte die Britin das bessere Ende für sich.

Beide Teenager haben sich überraschend für das Endspiel qualifiziert. Raducanu musste sogar durch die Qualifikation gehen.

Fernandez schlug auf dem Weg ins Finale u.a. Naomi Osaka, Angelique Kerber und Elina Svitolina. Zu Raducanus Gegnerinnen gehörten Belinda Bencic und Maria Sakkari.

So lief das Finale in Flushing Meadows.

Das Finale:

E. Raducanu (GBR) - L. Fernandez (CAN) - 6:4, 6:3

00:34 Uhr - Raducanu - Fernandez - 6:4, 6:3

Und jetzt erhält Raducanu die Trophäe aus den Händen von Billie Jean King. Es ist ihr erster Turniersieg überhaupt, und das gleich bei den US Open.

00:32 Uhr - Raducanu - Fernandez - 6:4, 6:3

Und jetzt folgt die Ehrung für Emma Raducanu. Sie ist die erste Qualifikantin jemals, die ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Auch sie lobt zunächst ihre Gegnerin für deren großartige Leistung in die vergangenen zwei Wochen. Sie fährt fort: "Ich hatte so viele Unterstützung in den vergangenen drei Wochen, die ich in New York bin. Auch von zuhause. Danke an alle in New York, die dafür gesorgt haben, dass ich mich hier zuhause gefühlt habe. Leylah spielt großartiges Tennis und kämpft immer. In der engen Phase zum Schluss hat es mir geholfen, dass ich mich auf mich konzentriert hat. Ich hoffe, dass die nächste Generation in die Fußstapfen der großen Legenden treten kann."

00:27 Uhr - Raducanu - Fernandez - 6:4, 6:3

Die Zweitplatzierte Leylah Fernandez wird zunächst unter großem Applaus geehrt. Nach den Fahnen zu urteilen sind auch einige Kanadier im Publikum. Fernandez sagt: "Emma hat überragend gespielt, und ich möchte ihr gratulieren. Es waren unglaubliche Wochen für mich mit der Unterstützung der Fans. Danke an New York und an alle." Sie bedankt Sich auch bei ihrer Familie und betont, dass sie auch in ihren schlechten Zeiten für sie da war. Sie fährt fort: "Ich möchte wieder hier ins Finale kommen und dann mit der richtigen Trophäe. Es ist heute ein schwerer Tag für New York und jeden in den USA. Ich hoffe, dass ich so stark sein kann, wie New York vor 20 Jahren."

00:23 Uhr - Raducanu - Fernandez - 6:4, 6:3

Die Siegerehrung beginnt. Aber sie beginnt mit einer traurigen Note. Es wird den Opfern des Terroranschlags auf das World Trade Center vor genau 20 Jahren gedacht.

"Absolute Weltklasse!" Raducanu und Fernandez begeistern das Arthur Ashe

00:15 Uhr - Raducanu - Fernandez - 6:4, 6:3

Die große Überraschung ist also perfekt, wobei sie das ja ehrlich gesagt auch bei Sieg Fernandez gewesen wäre. Aber dass Raducanu über die Qualifikation so ein Durchmarsch gelingt, ist wohl noch unerwarteter. Und die Britin hat in allen zehn Matches keinen Satz abgeben.

00:12 Uhr - Raducanu - Fernandez - 6:4, 6:3

Das Match wird fortgesetzt und Raducanu wehrt den Breakball stark ab. Es geht über Einstand. Und mit einem Sevrice-Winner holt sie sich den Matchball. Und dann schlägt sie das Ass hinterher. Emma raducanu ist US-Open-Siegerin! Die Qualifikantin hat es geschafft!

00:05 Uhr - Raducanu - Fernandez - 6:4, 5:3

Fernandez gibt jetzt Gas, übernimmt das Tempo in dne Ballwechseln und sichert sich einen Breakball. Und bei dem Ballwechsel ist Raducanu gestürzt und mit dem Knie über den Platz gerutscht. Die Britin blutet am Knie und wird jetzt behandelt.

00:00 Uhr - Raducanu - Fernandez - 6:4, 5:3

Fernandez holt doch noch ihr Spiel zum 3:5. Aber Raducanu hat nun die Chance, bei eigenem Service das Spiel nach Hause zu bringen.

23:58 Uhr - Raducanu - Fernandez - 6:4, 5:2

Ein packender Ballwechsel endet mit dem Vorhandfehler von Fernandez. 30:30 bei Aufschlag der Kanadierin. Und dann patzt sie erneut, und Raducanu hat Matchball, den Fernandez aber stark abwehrt. Raducanu packt den Winner mit dem Longline aus und holt sich Matchball Nummer zwei. Aber den vergibt sie mit einem Vorhandfehler.

23:51 Uhr - Raducanu - Fernandez - 6:4, 5:2

Sehr souveräner Spielgewinn von Raducanu. Der Return von Fernandez fliegt ins Aus, und ihre Gegnerin ist nur noch einen Schritt vom Titelgewinn entfernt.

23:48 Uhr - Raducanu - Fernandez - 6:4, 4:2

Zwei weitere Breakchancen für Raducanu. Und beim zweiten ist Fernandez am Netz nicht konsequent genug, und ihre Gegnerin kontert mit einem tollen Longline. 4:2 für Raducanu.

23:40 Uhr - Raducanu - Fernandez - 6:4, 2:2

Mit einer Rückhand mit perfektem Winkel erspielt sich Raducanu die Chance zum Rebreak. Und dann packt die Britin einen tollen Return aus. Alles wieder offen im zweiten Satz!

23:35 Uhr - Raducanu - Fernandez - 6:4, 1:2

Die Netzkante ist mit Fernandez im Bunde. Die Kanadierin holt sich zwei Breakbälle, die sie aber nicht verwandeln kann. Mit dem Winner am Netz sichert sich die Kanadierin Chance Nummer drei. Und dann patzt Raducanu beim Longline. 2:1 für Fernandez.

23:29 Uhr - Raducanu - Fernandez - 6:4, 1:1

Jetzt wird es richtig eng für Fernandez. Nach einem Vorhandfehler hat sie Anfang des dritten Satzes gleich drei Breakbälle gegen sich. Aber sie bleibt konzentriert, wehrt alle drei mit guten Winnern ab. Und es folgen zwei tolle Aufschläge der Kanadierin zum 1:1.

Teenie-Finals bei den US Open: Das waren die berühmten Vorgängerinnen

23:18 Uhr - Raducanu - Fernandez - 6:4

Satzball Nummer drei für Raducanu nach einem schnellen Vorhandfehler von Fernandez. Es folgt der Fehler der Britin beim Return. Mit einem starken Vorhandwinner holt sie sich Chance Nummer vier. Und der bringt die Entscheidung in diesem Durchgang. Longline verwandelt Raducanu zum 6:4 in Satz eins.

23:15 Uhr - Raducanu - Fernandez - 5:4

Fernandez serviert gegen den Verlust des ersten Satzes. Und Raducano ist jetzt die offensivere Spielerin, riskiert viel beim Return. Und mit einem clever platzierten Konter auf Fernandez' Aufschlag holt sich die Britin zwei Satzbälle. Den ersten vergibt sie mit einem Rückhandfehler. Den zweiten wehrt Fernandez mit stark verteilten Bällen ab.

23:07 Uhr - Raducanu - Fernandez - 4:4

Fernandez trifft den Crossball etwas zu spät und muss über Einstand gehen. Aber die Kanadierin bleibt ihrem Rhythmus treu, agiert weiter offensiv und wird mit dem Spielgewinn zum 4:4 belohnt.

23:02 Uhr - Raducanu - Fernandez - 4:3

Raducanu mit schwerem Fehler am Netz. Nach gutem Beginn des Matches häufen sich jetzt etwas die Patzer auf beiden Seiten. Aber jetzt macht die Britin wieder Druck über die Vorhand, verteilt die Bälle schön und diktiert die Ballwechsel. Mit einem schönen Winner verwandelt die 18-Jährige zum 4:3.

22:56 Uhr - Raducanu - Fernandez - 3:3

Nach einem Doppelfehler von Fernandez wird es eng beim Aufschlag der Kanadierin. Aber die Kanadierin serviert in der Folge gut, holt viele freie Punkte über den Aufschlag und hat schließlich noch Glück mit einem Netzroller. 3:3.

22:49 Uhr - Raducanu - Fernandez - 2:2

Schwerer Patzer von Fernandez. Die Kanadierin nimmt einen Ball, der nahezu sicher ins Aus geflogen wäre, aus der Luft und verschlägt ihn weit. Aber es hat keine Auswirkung für die Kanadierin, die ihr Spiel dennoch gewinnt.

22:42 Uhr - Raducanu - Fernandez - 2:1

Nach einem Vorhandfehler Raducanus hat Fernandez die Chance zum Rebreak, die die Britin aber mit einem cleveren Aufschlag abwehrt. Doch die Kanadierin ist am Drücker, riskiert viel mit den Returns und holt sich immer wieder eine Breakchance. Und bei der vierten macht Raducanu schließlich den Fehler beim Slice, und Fernandez holt sich das Break zurück.

Epischer Kampf gegen Djokovic: Zverev fühlt sich verlassen

22:34 Uhr - Raducanu - Fernandez - 2:0

Ein Doppelfehler von Fernandez ist gleichbedeutend mit Breakball Nummer fünf. Doch auch den kann Raducanu nicht verwandeln. Es geht noch weitere Male über Einstand. Aber schließlich zwingt Raducanu ihre Gegnerin mit starkem Return zum Fehler und verwandelt die Breakchance zum 2:0.

22:28 Uhr - Raducanu - Fernandez - 1:0

Fernandez sucht noch ihren Rhythmus bei eigenem Aufschlag, das erste Service kommt instabil. Nach einem Vorhandfehler hat sie drei Breakbälle gegen sich, wehrt aber alle drei stark ab. Mit der Rückhand am Netz holt sich Raducanu Chance Nummer vier. Doch dann folgt ein Ass von Fernandez.

22:23 Uhr - Raducanu - Fernandez - 1:0

Das Match beginnt mit Aufschlag Raducanu. Gleich der erste Punkt ist ein Winner mit einem starken Crossball von Fernandez. Ansonsten hat Raducanu aber zum Auftakt wenig Schwierigkeiten, serviert gut und bestimmt das Tempo in den Ballwechseln. Mit einem Winner mit der Rückhand am Netz verwandelt sie zum 1:0.

INFO - Raducanu - Fernandez

Sollte Fernandez gewinnen, wird sie in der Weltrangliste ab kommenden Montag auf Platz 19 zu finden sein. Bei einem Sieg von Raducanu wird die Britin die neue Nummer 23 der Welt.

INFO - Raducanu - Fernandez

Es ist ein völlig überraschendes Finale, aber auch eins, das mit großer Vorfreude erwartet wird. Mit Emma Raducanu und Leylah Fernandez stehen sich zwei ungesetzte Teenager gegenüber. Die Britin musste sogar über die Qualifikation gehen. Die Kanadierin hat große Namen wie Naomi Osaka, Angelique Kerber und Elina Svitolina bezwungen.

