Die Bühne war bereitet: Novak Djokovic stand in New York kurz vor dem einmaligen Triumph, doch am Ende seiner einzigartigen Grand-Slam-Reise im Jahr 2021 stand eine krachende 4:6, 4:6, 4:6-Niederlage in Flushing Meadows.

Der Serbe war dabei über weite Strecken ein Schatten seiner Selbst, ohne die Nervenstärke und Siegermentalität, die ihn sonst so auszeichnen. "Für Novak Djokovic war das heute ein Match zu viel. Er war nervlich nicht in der Lage seine Emotionen zu kontrollieren", brachte es Becker in seiner Einschätzung auf den Punkt.

Der Eurosport-Experte hob die geschichtsträchtige Dimension hervor, die den Druck in diesem Finale weit über den eines solchen Endspiels, wie es Djokovic zuvor schon 20 Mal gewonnen hatte, erhöhte.

US Open Netzreaktionen zum Finale: Da gratuliert auch der FC Bayern VOR 11 STUNDEN

Er wollte Geschichte schreiben. Er wollte der erfolgreichste Grand-Slam-Spieler aller Zeiten werden. Er wollte nicht einer von den Besten werden - er wollte DER Beste werden.

Experten-Analyse zum Finale: Becker und Thiem loben Djokovic

Becker: Djokovic "planlos wie nie"

Auch Thiem unterstrich, mit welcher einmaligen Situation Djokovic im Arthur-Ashe-Stadium zu kämpfen hatte: "Man hat gesehen, unter welcher Anspannung Novak Djokovic stand - besonders beim letzten Seitenwechsel, wo ihm die Tränen gekommen sind. Da haben wir gesehen, was in ihm vorgeht, auch was sich in ihm in den letzten Wochen und Monaten zusammengetragen hat. Das ist einfach unmenschlich."

Der Druck zeigte sich im Match dann konkret in einem völlig ungewohnten Auftreten von Djokovic, der immer wieder für ihn völlig untypische Schwächen, auch bei seinen Paradeschlägen, offenbarte. Seine schwachen Quoten bei Breakbällen, gewonnenen Punkten oder unforced errors machten das deutlich - Beckers schonungsloses Fazit: "So planlos habe ich ihn vielleicht noch nie gesehen."

Die besten Ballwechsel: Wie Medvedev Djokovic das Fürchten lehrte

Becker und Thiem loben Medvedev

So fehlerlastig der Favorit spielte, so fantastisch trumpfte Medvedev auf. "Mit dem frühen Break im ersten Satz hat er das Momentum sofort auf seine Seite geholt und ist dann auf einem konstant richtig, richtig hohen Level gefahren", lobte Thiem. "Daniil spielt ein perfektes Match, da kann man dann nicht viel machen", stimmte Becker beeindruckt zu.

"Er hat vom Anfang bis zum Ende sensationell gespielt, das ganze Match keinen Blödsinn gemacht und darüber hinaus auch die Winner rechts und links bei Djokovic einschießen lassen. Dazu hat er gegen den besten Return-Spieler richtig gut serviert. Er hat es komplett verdient gewonnen", fasste Thiem das einseitige Endspiel zusammen.

Medvedev: Triumph am Hochzeitstag

Doch mit einem Aufschlagwinner machte der 25-Jährige um 18:33 Uhr Ortszeit seinen ersten Grand-Slam-Sieg perfekt und sorgte mit seiner besonderen Jubelpose für den nächsten Hingucker des Finals. Mit dem Triumph, so erklärte er dann schmunzelnd bei der Siegerehrung vor der Pokal-Übergabe, klärte sich dann zum Glück auch die Geschenkfrage für den dritten Hochzeitstag.

Becker zog in seinem Fazit den Hut vor dem Russen: "Ehre, wem Ehre gebührt. Daniil Medvedev hat heute verdient gewonnen, hat das Turnier verdient gewonnen. Er war über diese zwei Wochen der beste Spieler und auf dem Weg zu seinem ersten Grand Slam insgesamt nur einen Satz verloren."

Ich bin überzeugt, dass Daniil noch mehr Grand-Slam-Turniere gewinnen wird. Er ist für mich von der jungen Generation der Ausgeschlafenste. Er weiß, wie man die Matches gewinnt, kann sich auf die großen Matches einstellen. Ihn musst du dann schlagen, weil er nicht hektisch oder nervös wird. Da ist er einen Schritt vor Tsitsipas oder Zverev.

Das könnte Dich auch interessieren: FC Bayern gratuliert Medvedev zum Triumph in New York

Jubel wie bei FIFA: US-Open-Sieger Medvedev sinkt nach Matchball zu Boden

US Open "Glücklichster Mensch auf Erden": Djokovics unerwartete Reaktion VOR 2 STUNDEN