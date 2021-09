Medvedev fegte im ersten Satz geradezu über seinen Gegner hinweg und nahm dem 35-jährigen Andújar gleich dreimal das Service ab. Im weiteren Matchverlauf steigerte sich der Spanier, der in der 2. Runde den Deutschen Philipp Kohlschreiber glatt in drei Sätzen ausgeschaltet hatte, zwar, wirklich in Gefahr brachte er den Russen allerdings nicht mehr.

Medvedev schlug insgesamt 18 Winner mehr (34 zu 16) und produzierte deutlich weniger Fehler ohne Not (28 zu 43).

Währenddessen musste Daniel Evans gegen Alexei Popyrin Schwerstarbeit verrichten. Der Brite lag bereits zwei Sätze zurück, kämpften sich jedoch in einer epischen, über vier Stunden langen Partie zurück und siegte 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 [7:1].

Zuvor hatte bereits der Deutsche Peter Gojowczyk sensationell das Achtelfinale erreicht . Der 32-Jährige schlug den Schweizer Henri Laaksonen 3:6, 6:3, 6:1, 6:4 und steht zum ersten Mal in seiner Karriere unter den letzten 16 bei einem Grand-Slam-Turnier.

3. Runde: Medvedev zeigt seine Klasse gegen Andújar

Dort trifft er auf den spanischen Youngster Carlos Alcaraz, der Stefanos Tsitsipas (Griechenland/3) überraschend in einem dramatischen Fünfsatz-Match aus dem Turnier nahm (3:6, 6:4, 6:7 [2:7], 6:0, 6:7 [5:7]).

Tiafoe begeistert Fans in der Night Session

Krönender Abschluss des Turniertages war der Fünfsatz-Erfolg von Tiafoe gegen Rublev.

Der 23-Jährige zeigte den gegen den Russen eine famose Leistung und spielte einen überragenden fünften Satz, den er mit 6:1 dominierte.

Im Achtelfinale wartet nun Félix Auger-Aliassime, der sich mit 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 gegen Roberto Bautista Agut durchkämpfte.

