"Ich lasse mir noch die Option offen, ein Turnier in Europa dranzuhängen, das ein bisschen näher zu meiner Familie und Freunden ist - aber generell ist das hier mein letztes Turnier", sagte Andrea Petković im Gespräch mit der "ARD-Sportschau".

Andrea Petković trifft zum Auftakt der US Open auf Olympiasiegerin Belinda Bencic (Schweiz/Nr. 13) - eine harte Aufgabe für die 34-Jährige (Bilanz in direkten Duellen: 1-2).

Insgesamt feierte Petković 16 Turniersiege auf der WTA-Tour, den letzten im August 2021 in Cluj. Zudem stand sie weitere sechs Mal in Finals. Im Oktober 2011 verzeichnete sie mit Platz neun ihre höchste Platzierung im WTA-Ranking. Das brachte ihr Platz zwei bei der Wahl zu Deutschland Sportlerin des Jahres ein.

Petković stand 2014 bei French Open im Halbfinale

Die aktuell Weltranglisten-92. war in New York 2011 im Viertelfinale gestanden, hatte seither aber nie mehr die zweite Turnierwoche erreicht. Als größten Grand-Slam-Erfolg verbuchte die Darmstädterin, die inzwischen auch als Sportjournalistin arbeitet, 2014 den Halbfinal-Einzug bei den French Open in Paris.

Mit der deutschen Fed-Cup-Mannschaft unterlag sie 2014 im Finale Tschechien.

Seit 2007 hat Petković auf der WTA-Tour knapp 8,7 Mio. Dollar Preisgeld verdient. 2020 veröffentlichte sie ihr erstes Buch "Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht". Sie wird am 9. September 35 Jahre alt.

US Open: Zeitplan / Ergebnisse

