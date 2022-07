Für die Einreise in die USA ist ein vollständiger Impfnachweis erforderlich.

Djokovic würde "wirklich gerne" in New York und bei den Hartplatz-Masters in Nordamerika spielen.

Ad

"Wenn das nicht klappt, muss ich schauen, wie mein Turnierplan aussieht", sagte er.

Wimbledon Kyrgios provoziert auf Siegerehrung nach verlorenem Finale VOR 15 STUNDEN

Punkten für das ATP-Finale am Ende der Saison in Turin wolle er nicht hinterherjagen, laut seines Agenten sei er als Grand-Slam-Champion ohnehin qualifiziert, wenn er zu den Top 20 gehört.

Djokovic verliert an Boden im Ranking

In Wimbledon gab es nach dem Streit um den Bann der russischen und belarussischen Profis keine Weltranglistenpunkte zu gewinnen.

Schett exklusiv: "Für mich ist Djokovic der GOAT"

Weiter abrutschen würde er, wenn er in den USA nicht antreten darf, im vergangenen Jahr hatte er beim vierten und letzten Grand Slam des Jahres in Flushing Meadows das Finale erreicht.

(SID)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Kyrgios fordert im Finale Rauswurf von Zuschauerin

Experten-Trio: Das waren die schönsten Wimbledon-Geschichten

Wimbledon Pressestimmen zum Djokovic-Coup: "Novak regiert" VOR 16 STUNDEN