Iga Swiatek und Ons Jabeur treffen am heutigen Samstag, 10. September, im Finale der US Open aufeinander.

Es ist das fünfte Duell zwischen der Polin und der Tunesierin. Im direkten Vergleich steht es 2:2.

Zuletzt standen sich die beiden auf Sand im Endspiel von Rom gegenüber. Damals war die Polin klar in zwei Sätzen erfolgreich.

Sollte sich Jabeur gegen Swiatek durchsetzen, wäre es zugleich der erste Grand-Slam-Triumph einer Afrikanerin.

Eurosport überträgt das Finale live im TV bei Eurosport 1. Beginn des Endspiels ist am Samstag um 22:00 Uhr. Die Sendung beginnt bereits um 21:30 Uhr.

Kommentieren wird das Match Matthias Stach zusammen mit Angelique Kerber und der Eurosport-Expertin Barbara Rittner.

Eurosport bietet Euch das Match in voller Länge auch im Eurosport Player und bei discovery+ im Livestream an.

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Finale zwischen Iga Swiatek und Ons Jabeur an. Hier findet Ihr alle News und Informationen zum letzten Grand Slam Turnier des Jahres.

Ons Jabeur war in Wimbledon als Finalistin nah dran, als erste afrikanische Spielerin ein Grand-Slam-Turnier im Einzel zu gewinnen. Bei den US Open in New York soll es nun klappen. Es wird eine Herkulesaufgabe, denn es geht gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek. "Iga spielt wahrscheinlich einen Gang zu schnell für Ons", glaubt Mats Wilander. Es gebe aber ein Argument, das für Jabeur spreche. | Zum Bericht