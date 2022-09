In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass sich Ferros früherer Trainer Pierre Bouteyre vor Gericht verantworten muss . Zwischen 2012 und 2015 soll es zwischen dem Franzosen und seiner damals minderjährigen Spielerin zu Übergriffen gekommen sein - die ehemalige Nummer 39 der Weltrangliste war in der Anfangszeit 15 Jahre alt.

Bouteyre hatte bestritten, Ferro zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Laut seiner Anwältin habe der Franzose die Übergriffe für eine "Liebesgeschichte" gehalten. Bouteyre, der auch mit seiner Landsfrau Alize Cornet gearbeitet hatte, war der Privattrainer der heute 25-jährigen Ferro und begleitete sie bei Turnieren, mitunter im Ausland.

"Offensichtlich kommt es häufiger vor, als ich es dachte", zeigte sich Rittner schockiert und stellte die Bedeutung heraus, mit derlei Erfahrungen transparent zu verfahren. "Generell ist es wichtig, dass über dieses Thema gesprochen wird. Je offener, desto besser", sagte Rittner.

Auch Victoria Azarenka hatte am Rande der US Open Spielerinnen ermutigt, offen über sexuellen Missbrauch zu sprechen und sich betroffen über die Situation geäußert. "Es ist wirklich traurig und macht mich sehr emotional. Wenn ich eine Tochter hätte, würde ich mich fragen, ob ich sie Tennis spielen lassen soll", nahm die Belarussin auf einer Pressekonferenz in New York Bezug auf die Vorwürfe.